Tallmagi om norsk skogbruk

1. februar kan NRK fortelle at det har vært 200 tilfeller av feilhogst siden 2015. Artikkelen "Skogbruket bryter egne miljøregler" inngår i en rekke kritiske artikler om norsk skogbruk.

200 feilhogster er for mange, det går ut over viktige miljøverdier og de kan ikke forsvares. Samtidig, hvis man leser nøye, så framkommer det at dette utgjør 0,2 prosent av samtlige tømmerhogster.

Hvorfor trekkes ikke tømmerkjøpernes miljøsertifisering tilbake, spør NRK gjentagende ganger. Hvis man følger den redaksjonelle vinklingen og suspenderer miljøsertifikater som hovedregel, ville det kaste 99,8 prosent av skogbruket, som ikke har gjort feil, ut i en svært usikker og sårbar situasjon.

Det viktige og riktige spørsmålet må jo være hvordan man unngår at 0,2 prosent feilhogst skjer.

Skogbruket må jobbe for null avvik. På veien fram dit må vi lære av våre feil og hindre at de skjer igjen. Vi må videreføre det som fungerer bra, og foredle dette. Denne tilnærmingen er grunnleggende i all kvalitetssikring og utvikling, og det er denne linjen skogbruket følger.

Også skogloven er under angrep.

Norge har verdens beste skoglov.

Etter flere hundre år med rovdrift, var skogene i min hjemkommune Øvre Eiker i elendig forfatning på slutten av 1800-tallet. De hadde levert energi til store sølv-, jern- og koboltgruver. De hadde levert trelast til Oslo, Drammen og London. Gårdsbruk manglet til slutt nok ved i skogen til å holde varmen gjennom vinteren.

Slik var det mange steder i landet, hogsten var større enn tilveksten. Derfor fikk vi den første skogloven i 1863. Norge fikk tidlig egen skogutdanning og offentlig skogforvaltning. Vi fikk plikt til å sørge for ny skog etter hogst. Fjellskogen ble underlagt strenge regler for hogst. Det biologiske mangfoldet skulle ivaretas. Listen er lengre. Dagens skoglov er ikke statisk.

Vi ser de gode resultatene av disse lange linjene i loven. Det har aldri i nyere tid vært mer skog i Norge enn nå. Tilveksten i våre skoger er betydelig høyere enn det som hogges. Vi får hele tiden enda mer skog. Skogen gir svært viktige bidrag til binding av klimagasser.

Næringen må tåle kritisk søkelys. Men vi ser det samme i flere saker om skogbruk. Den ene siden av saken presenteres først, med god plass, bilder, dramaturgi og regi. Tilsvar, motargumenter og nyanser fra næringen trykkes bakover i saken. Da har mange lesere koblet ut, men etterlatt inntrykk er etablert. Et urgammelt knep som bidrar til å bygge opp illusjonen om en konstruert sannhet.

Både kunnskap, tømmer og biologisk mangfold vokser i norske skoger. Det kan næringen være stolt av.