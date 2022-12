Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Samtidig har Naustdalslid som et premiss for sin diskusjon at «Talet på naturkatastrofar har gått opp» i den samme perioden.

Det premisset er imidlertid ikke nødvendigvis riktig til tross for at det blant annet har blitt fremholdt som et faktum av FNs kontor for katastrofereduksjon. Misforståelsen bygger trolig på en overfladisk lesing av statistikk. Det er antall registrerte naturkatastrofer som har økt.

Hvis vi går til EMDAT-databasen for naturkatastrofer, som ligger til grunn for de andre tallene Naustalid gjengir, ser det ut til at antallet naturkatastrofer vært temmelig stabilt etter årtusenskiftet.

Frem til årtusenskiftet var det en trendmessig økning i antall registrerte naturkatastrofer i EMDAT. Men det skyldes etter alt å dømme først og fremst en stadig mer omfattende rapportering og registrering, ikke en reell økning i antall hendelser. Etter at man fra rundt årtusenskiftet har fått på plass bedre rapportering- og registreringsrutiner, har det vært et forholdsvis stabilt antall registrerte naturkatastrofer.

For de som er interessert, har jeg skrevet om saken tidligere.