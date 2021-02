Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og regjeringa er tilhengere av at alle skal ha rett til stabilt nett med tilstrekkelig kapasitet.

Å ha rett er ikke det samme som å få rett, så at de er tilhengere av at alle skal ha en rett er ikke betryggende.

Siden 2015 har en arbeidsgruppe i Nes kommune, 5 mil fra Stortinget, arbeidet for bedre bredbånd og mobildekning i vårt område. I kommentaren 20.1 oppsummerer Eva Nordlund på en god måte hvordan vi opplever situasjonen - bortsett fra at den virker enda mer håpløs.

Jeg går ut fra at overskriften «Ja, alle husstander skal ha bredbånd» i Hellelands svar til Nordlund er gjennomtenkt. Jeg får da problemer med å forstå Hellelands behov for å påpeke at staten ikke skal bestemme hvilke tjenester som skal bygges ut. Statens tilskuddsordning for utbygging av bredbånd er jo nettopp en erkjennelse av at markedskreftene ikke sørger for at utbygging skjer der behøves.

Det er vanskelig å forstå hennes påstand om at vi vil få tregere og mindre effektiv utbygging hvis politikerne skal bestemme hvor utbyggingen skal skje. Helleland sitter i en regjering som ikke bare peker på fordelene med digitalisering, men som faktisk bruker dette så konsekvent at digitale tjenester har blitt forutsetning for samfunnssikkerheten, demokratiet og innbyggernes helse.

Det blir feil å måle bedring i tilgangen på høyhastighets bredbånd med bevilgede tilskudds-kroner eller antall husstander. Det er viktigere hva som gjemmer seg bak tallene.

Formålet med (tilskudds)ordningen er å øke dekningen av høyhastighets bredbånd (min. 30 Mbit/s) for husstander og private og offentlige virksomheter. Hovedkriteriet for måloppnåelsen er antall husstander og virksomheter som får tilbud om høyhastighets bredbånd.

Ordningen omfatter også områder helt uten tilbud (mobilt bredbånd teller ikke). Allikevel prioriteres de som har 6 - 20 Mbit/s i Telenors kobbernett ofte foran de som ikke har noe tilbud i det hele tatt, og årsaken er enkel! Med begrenset årlig ramme for tilskudd prioriteres områder ironisk nok ut fra samme kriterier som for kommersiell utbygging – lønnsomhet! Da prioriteres tett befolkede strøk.

Regjeringen hevder å ha nådd sitt mål fra 2016 om at 90 prosent av befolkningen skulle ha tilbud om 100 Mbit/s eller mer, og at 98 prosent av alle husstander i Norge har fått 30 Mbit/s eller mer i 2020.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har dermed 107 352 personer, eller Drammens befolkning (109 416) ikke det.

At 120 000 husstander fra 2019 til 2020 fikk fiber blir da mindre interessant, så lenge vi ikke vet hva de hadde fra før. Hvor mange var tidligere helt uten tilgang til bredbånd?

Problemet forsterkes nå ved at Telenor sanerer sitt kobbernett. At Telenor nå vinner flere bredbåndsanbud, finansiert gjennom tilskuddsordningen, gir ikke automatisk bredbånd til mange flere. Resultatet er like gjerne at abonnenter i Telenors kobbernett får et bedre tilbud via fiber.

Det er også et tankekors at myndighetene allerede benytter e-post, UMS og SMS for å spre viktig informasjon til befolkningen – selv om store områder fortsatt er uten bredbånd eller mobildekning.

Dagens regjering skal ikke måtte svare for tidligere synder, men sitter nå med ansvaret for å stoppe en utvikling der markedskreftene, med svak politisk innblanding, får lov til å påvirke vår fremtidige bosettingsstruktur. Den pågående pandemien, med stort informasjonsbehov, isolasjon, studier og arbeid hjemmefra, viser tydelig at den digitale grunnmuren må ferdigstilles nå - gjennom et krafttak og ikke gjennom årlige drypp av tiltaksmidler. Nei, Nordlund svartmaler absolutt ikke!