Takk til Mattilsynet

Nylig kunne vi lese i Nationen at Mattilsynet hentet og avlivet sauer fra et dyrehold hvor bonden, etter all sannsynlighet, hadde nektet å etterkomme pålegg om å forbedre forholdene. Mattilsynet og politiet dukket uanmeldt opp på døra til sauebonden, og tok med seg sauene. Bonden var sint og lei seg, og mente Mattilsynet handlet unødvendig brutalt.

Det Mattilsynet har gjort her, er å skjerme dyra mot mer lidelse.

Vi kjenner ikke akkurat denne saken i detalj, men både i retten og offentlig arkiv ser vi stadig eksempler på saker der Mattilsynets reaksjoner kommer for sent. Da lider dyrene, ofte over lang tid, uten at noen griper inn. Ingen, heller ikke den norske bonden, er tjent med at Mattilsynet lar det skure og gå mens dyretragedier får utvikle seg.

Når det avsløres omfattende lovbrudd i næringer er som regel reaksjonen fra næringen at «verstingene» må lukes vekk, de bør ikke få drive lenger. Men når Mattilsynet gjør sin jobb og sørger for nettopp det, kommer det kritikk likevel.

Det viktigste Mattilsynet kan gjøre er å forebygge dyremishandling, men det er dessverre ikke alltid veiledning er nok. Når heller ikke vedtak med klare pålegg etterkommes, ofte over lang tid – er tiden inne for å verne dyra ved praktisk gjennomføring.

Mattilsynet har en tøff jobb, med sterke inntrykk, stadige nedskjæringer og harde prioriteringer. Når bonden forsømmer dyrene sine er det ofte Mattilsynet som får kjeft – hvor var de mens dyrene led? Her ser det ut til at de har gjort jobben sin, og skånet dyrene. Også i flere andre saker ser vi at veterinærer i Mattilsynet tar den tunge jobben det er å stanse dyremishandling før dyretragedien blir et faktum.

For det fortjener Mattilsynets inspektører, på dyrenes og alle forbrukernes vegne – en stor takk.