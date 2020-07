Takk for maten!

Det er derfor med stor forundring jeg ser den store uenighet samfunnets ledende mennesker behandler landbruket og bonden på. Eier dere ikke respekt for maten dere spiser? Det er ingen selvfølge at den er tilgjengelig til enhver tid.

Folkemengden øker proporsjonalt over hele verden, i den vestlige verden arbeides det for å få færre bønder. Det kreves mer effektivitet. Hva er det å øke effektiviteten i landbruket? Skal det gro mer korn per dekar? Skal kua melke mer? Skal kyllingen vokse fortere? Det samme med alt det bonden driver med, det skal vokse mer og gro fortere. Ja, dette er nok ønsketenkning for kapitalismen og politikerne.

Det er et ordtak som sier at den som slåss mot naturen, er dømt til å tape.

I dag er jeg pensjonert «gårdsgutt». Oppvokst på gård. Fikk sammen med kona overta hennes gård bare 23 år i 1959. Hva har hendt alle disse åra?

Sprøyte mot ugras i kornåkrene ble populært i disse årene. Vi trodde den gang at når vi fikk holdt på med dette noen år, ville jorda være fri for ugras. Vi har altså ikke greid det på 60 år, det er bare blitt vanskeligere. Naturen forsvarer seg.

Derimot sprøyta vi ikke den gang mot soppsykdommer i korn, i dag er det helt vanlig. Penselen som medisin til dyr var sjeldent brukt, i dag er vi alle redd for immunitet.

For naturen har det bare gått 60 år, den har nok av tid foran seg. Har menneskene det?

Annonse

En tanke slår ned i meg. Hvor mange liter melk, hvor mange kilo poteter, brød, kjøtt, grønnsaker og så videre spiser landets befolkning i løpet av en dag? Dette er varer som kommer fra landbruket og produseres av de mest lavtlønnede i vårt samfunn.

I mine øyne driver vi rovdrift på dyrkbare arealer som er større en noen aner.

Det er naturlig å kjøre gjødsla fra dyra tilbake til jorda. Men det er strengt forbudt å gjøre det samme med gjødsla fra mennesker.

Jorda gir oss tonnevis av mat hver dag og det er lite vi gir den tilbake. Hvor lenge går dette? Jorda burde i hvert fall få tilbake det menneskekroppene ikke trenger.

Det å være bonde er som å ha to arbeidsgivere, den ene er staten, den andre er værgudene. Begge kan være brysomme.

Vi bør alle slutte å krangle om prinsipper innenfor matforsyning og i stedet ta vare på det lille landbruket vi har.

Gi bøndene betalt for den innsatsen de gjør, på lik linje som andre i vårt samfunn. Det er ikke annet bøndene vil, og det er heller ikke et urimelig krav.

Jeg vil på denne måten takke det norske landbruket for det daglige brød.