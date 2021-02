Jeg var midt i arbeidet med å lage middag, da jeg oppdaget at det sto «fra den norske bonden» på pakken. I dagens samfunn er dette en ting vi tar for gitt. Vi tenker ikke mer over all arbeidet som ligger bak råvarene vi plukker med oss fra butikkhylla, og har helt glemt å takke for maten.

God dyrevelferd, restriktivt bruk av antibiotika sammen med et godt samarbeid med Mattilsynet og veterinærene fører til et produkt i verdensklassen.

«Du blir hva du spiser» er en setning vi hører mye brukt når det kommer til næringsinnholdet i det man spiser, men denne setningen bør også få varsellampene til å lyse neste gang du vurderer en tur over svenskegrensa for å handle inn kjøtt til en brøkdel av prisen hjemme.

En av de største utfordringene i dagens samfunn er kampen mot resistens mot antibiotika, og det er ingen hemmelighet at denne utfordringen kommer fra at mange får i seg antibiotika gjennom maten. Man trenger altså ikke å kjøre lengre enn til Söta Bror før denne problemstillingen blir enda mer gjeldende enn hva den er hjemme. Tenker du nøye nok over dette, er det en god mulighet for at du får et annet syn på kilosprisen.

Norge er et av de få landene i verden hvor økologisk og konvensjonelt landbruk nesten går hånd i hånd. Bøndene, om de så produserer kjøtt, frukt, grønnsaker eller korn har alle et strengt regelverk å forholde seg til. Dette bidrar til å gi produktene «det lille ekstra», og dere skal ha en takk for den ekstra innsatsen dere legger inn.

Vi er i dag på et absolutt bunnivå når det kommer til selvforsyning, og antall gårdsbruk blir stadig færre. Trenden er nødt til å snu, men storsamfunnet gjør det ikke enkelt. I tillegg til sterke politiske føringer i retning samdrift og større, industrielle bruk, må man også stå imot stigmatiseringen mot bønder i media, så vel de tradisjonelle som de sosiale. Her må man til stadighet ta til takke med å bli stemplet som både miljøsvin og «snyltere».

I det som har utviklet seg til en samfunnsdebatt uten nyanser, er det fort at man glemmer at bøndene er helt fundamentale. Det er de som er hovedpulsåren i ethvert moderne samfunn.

Så med dette - tusen takk for maten!