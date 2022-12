Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Du blir heller ikke mer opplyst (ei heller mindre frustrert) av at Kristine Aasheim fabler om maktspill, beskylder oss for arroganse og kommunikasjonsstrategier, i et innlegg i Nationen 16. desember. Q-styrelederen kan ikke komme lenger fra virkeligheten. Så jeg skal gjøre et tappert forsøk på å forklare deg, (åpenbart ikke Aasheim) hvorfor vi forsetter å gå i ring.

For selv om Q-meieriene dyrker sin rolle som David i kampen mot Goliat, er sannheten en ganske annen. Ikke bare er Tine de mange små, i form av 9000 mjølkebønder som eier oss i fellesskap, men vi kjemper heller ikke en kamp hvor det er oss mot dem.

Vi setter pris på å ha konkurrenter. Vi heier på innovasjoner, basert på norsk mjølk, selv med en annen merkelapp. Og la det ikke herske noen tvil: selvfølgelig er Q og Synnøve viktig for lokale arbeidsplasser i Alvdal og Namsos, på Jæren og Gausdal. Det er jo nettopp slike lokale ringvirkninger Tine kjemper for – men i hele vårt langstrakte land.

For det er det denne kampen handler om: landbruk i hele landet.

Et oppdrag Tine bærer stolt på sine skuldre sammen med eierne våre. Samtidig ber vi myndighetene få øynene opp for det ansvaret vi tar for fellesskapet ved å sikre at det er mulige å drive med mjølk i hele Norge.

Tre ganger i uka henter vi mjølk på over 7000 gårder – langt inn i Pasvikdalen, innerst i Sognefjorden og steder «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Og la meg komme Aasheim i forkjøpet: ja, Tine blir kompensert for en del av kostnadene vi har ved å hente mjølka og frakte den til nærmeste meieri.

Men det er ikke her skoen trykker. Den store kostnaden ligger i å opprettholde mange små meierier i hele landet. For la oss være ærlige: det vil ikke være mulig å ha melkeproduksjon i områder der det er 100 mil til nærmeste meieri. Derfor er det vårt ansvar å optimalisere og drive så effektivt som overhodet mulig.

Vi er allerede der at vi må tilpasse oss en virkelighet – hvor vi drikker mindre mjølk og har en betydelig import. En situasjon som forverres av at konkurrentene våre mottar 200 millioner kroner i året i sentraliserende subsidier. Vi freder ikke strukturen vår for fremtiden, slik Aasheim vil ha det til, men du kan være trygg på at vi kjemper for at det skal være mulig for en bonde å drive gården sin uansett hvor i landet den ligger.

Aasheim bruker mye tid på å snakke om Tines omsetning. Men er det ikke like relevant å løfte fram deres? Intensjonen med tilskuddene er å fremme konkurranse. I dag har konkurrentene våre nesten halvparten av meierikjøla i sentrale områder av landet, og de kan vise til milliardomsetninger.

De har gode økonomiske resultater og kapitalsterke eiere i ryggen. Dette er altså store selskaper i norsk målestokk. Og det stopper ikke der: Q har Norges største og mest moderne konsummjølkmeieri. Godt plassert der det produseres aller mest mjølk, nær Norges tredje største by. Så la det være bevis på at ikke bare tilskuddene har fungert, men konkurrentene våre er også drivene dyktig på det de gjør.

Det er ikke snakk om vinn eller forsvinn, selv om Aasheim har alt å tjene på å fremstille det slik. Konkurransen vil ikke forsvinne. Vi tror tvert om: den vil bli sterkere.

At Q-Meieriene fokuserer på marked hvor mange av oss bor, i nærheten av områder med høy mjølkeproduksjon er forståelig. Det gir lavest kostnad og høyest inntekt til dem.

Dilemma oppstår når melkesalget flyttes på urettferdig vis til aktører som ikke trenger å hente melk i hele landet. I prinsippet sitter vi igjen med to valg. Vi kan tilpasse oss konkurransen, men ikke makte å bære samfunnsoppdraget. Eller vi kan fortsette å kjempe for like vilkår og landbruk i hele landet.

Det bør ikke være noen tvil om hvilken vei vi har valgt.