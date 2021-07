Tåkeprat av Sp og Pollestad

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Margit Fausko, stortingskandidat for MDG, formidler til Nationen at hun er skuffet over Sp. Hun viser til at flere bønder slutta fra 2005-2013 under landbruksministere fra Sp enn under 8 år med Erna.

Samtidig sentraliserte Tine og Nortura mye i samme periode og det røyk også mange grendeskoler og nærbutikker og tilleggsnæringer i den perioden. Sp endret ikke kurs da de hadde makt. Sp stemte nylig i Stortinget mot en inntektsopptrapping for bøndene i neste fireårsperiode.

Sps landbrukspolitiske talsperson, Geir Pollestad, som sitter i næringskomiteen på Stortinget, svarer at et av de viktigste tiltakene for å få flere bønder og nå de landbrukspolitiske måla, er å ha færrest mulige MDG-ere på Stortinget.

Her har Pollestad glemt et viktig poeng: Da Sp satt i posisjon mellom 2005 og 2013 og styrte nedbemanningen av norsk landbruk, var ikke MDG representert på Stortinget. Etter 2013 og frem til høsten har MDG hatt én representant på Stortinget. MDG kan umulig være del av problemet. Det må kunne forventes et noe høyere saklighetsnivå fra Pollestad.

Og for norsk landbruk kan MDG godt være del av løsningen.

Sp sier ikke et ord om antall bønder i matløftet. Sp viste ikke spesielt stor interesse for protestene under jordbruksoppgjøret da 1250 jordbruksårsverk fikk sin dødsdom, som premiss for inntekstvekst til de gjenværende bøndene. Sp ser altså ut til å akseptere det, i likhet med Bondelagstoppene og Høyre, V, KrF og Frp som kaller det tilleggsjord og inntektsmuligheter. Vi kaller det bondekannibalisme.

MDG akspeterer ikke bondekannibalisme. Effektiviseringsjaget går helt tydelig utover bondens mulighet til å drive god agronomi og gjøre tiltak for miljø og dyrevelferd. Det utarmer også bygdene. Norge trenger flere bønder for å fylle samfunnsoppdraget sitt, ikke færre.

I de største byene våre har MDG vist gjennomføringsevne med god politikk for dem som faktisk bor i byen. Et sterkere MDG i Stortinget vil kunne gjøre det samme for landbruket.