Wilfred Nordlund, stortingsrepresentant for Senterpartiet, avlegger meg en visitt i denne spalten etter at jeg har påpekt at regjeringen er sent ut med strømstøtte, samtidig som de ivrer for høyere både skatter og avgifter hver gang de har mulighet.

Nordlunds poeng er, slik senterpartisters poeng ofte er, som vanlig «hva gjorde dere selv de 6-7 årene dere satt i regjering?»

Vel, forskjellen på perioden 2013-2020 og nå er at vi da aldri var i nærheten av å ha så høye strømpriser som nå. Fra 2013 til 2020 varierte strømprisen i prisområde 1 (Østlandet) i desember fra 21 øre til 63,5 øre.

I desember 2021 var prisen i overkant av 220 øre. Dette er fakta som jeg inviterer Nordlund til å forholde seg til. Virkeligheten var en helt annen da vi styrte landet. Jeg sier ikke at det er Senterpartiets skyld at strømprisene er høye, men det er Senterpartiets skyld at kompensasjonen ikke er høyere.

Det er antatt at det offentlige vil tjene mellom 30 og 40 milliarder kroner på de skyhøye strømprisene nå. Noen få prosenter går tilbake til «vanlige folk». «Vanlige bedrifter» får sannsynligvis ikke noen støtte i det hele tatt. Det er bra at landbruket, og særlig veksthusnæringen, etter kraftig press i Stortinget endelig får noe støtte. Resten av næringslivet må vente i all evighet, virker det som.

Vi hører daglig fra butikker, møller, fiskeforedling og så videre om økte strømregninger på 2-300 prosent. Disse får ingen støtte, tvert imot. Senterpartiet og finansminister Vedum sendte i stedet første januar en skatteregning på 10 milliarder kroner til norske eiere av norske bedrifter, gjennom økt utbytte- og formuesskatt.

Utakk er verdens lønn er det noe som heter. Dette er problemer som Nordlund, som leder av næringskomiteen kan begynne å ta fatt i, i stedet for å skylde på alt annet og alle andre.