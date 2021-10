Ta oss på alvor, Jonas og Trygve

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For å lykkes også i årene framover må villfisknæringen være bærekraftig, både økonomisk og miljømessig. Næringen har og tatt et stort ansvar for dette, og fiskeripolitikken må bidra. Vi ser med forventning fram til samarbeidet med et nytt Storting om å øke både verdiskapningen og bærekraften.

Fiskerinæringa er livsnerven i Kyst-Norge. Lokal aktivitet, lokalt eierskap og bred lokal verdiskaping har vært viktige mål – og næringa har levert. Det har vært tverrpolitisk enighet om å ta ut ressursrenten som aktivitet i kystsamfunnene. Denne suksessoppskriften er minst like viktig i dag.

Derfor ber vi om at den nye regjeringen tar næringen på alvor og lytter til våre innspill. Stabile rammevilkår er helt avgjørende for å sikre aktivitet og ringvirkninger for en rekke distriktskommuner og tusenvis av arbeidsplasser.

Enhver fiskebåt, liten eller stor, er en bedrift. Som alle andre bedrifter, har både eier og mannskap behov for forutsigbarhet og stabilitet. Været, fiskens uforutsigbare vandringer, kronekursen og markedene er forhold vi ikke rår over selv, men som bestemmer mye av hverdagen for de livsviktige små- og mellomstore kystbedriftene fiskeflåten faktisk er. Myndighetene kan redusere usikkerheten gjennom å sikre et forutsigbart driftsgrunnlag for alle fartøygruppene. Kvotesystemet er en unik ordning, som har sikret.

Den nye kvotemeldingen, som er varslet fra partiene som vant valget, må oppklare alle uavklarte spørsmål fra den forrige meldingen.

