Ta med bærplukkeren i snaufjellet!

Nede i lavlandet går nå blåbærsesongen mot slutten, men oppe i fjellet står bærene fullmodne. De smaker faktisk bedre og har mer av sunne stoffer enn bær i lavlandsstrøk.

For noen år siden utga jeg boka «Bærplukkingens gleder». I forbindelse med bokprosjektet kom jeg over spennende informasjon om bær og bærplukking samlet inn av Norsk etnologisk granskning på Bygdøy, tidligere Folkeminnegranskningen. Flere ivrige bærplukkere skrev om den fantastiske «fjellbæra», spesielt blåbær som var så mye søtere oppe i fjellet.

Forsker Inger Martinussen ved Bioforsk Nord i Tromsø har forsket på problemstillingen.

Hun opplyste at bær som utvikles i kjøligere klima inneholder mer sukkerstoffer enn bær i varmere klimasoner. Bioforsk Nord har også sett nærmere på det såkalte «flavonoid innholdet» i bær.

Flavonoider er verken vitaminer eller mineraler, men stoffene ser ut til å ha noen av de samme virkningene som vitamin C og vitamin E i å beskytte cellene mot skade. Mange flavonoider fungerer som antioksidanter. Blant de kreklingbærene som ble undersøkt fant man at krekling fra Nord-Norge og fra fjellstrøk i sør har høyest flavonoid-innhold.

Det er derfor all grunn til å ta med bærplukkeren når vi skal på fjelltur utover i september. For i år er det mye bær her oppe i høgden. Men det er viktig å søke til de riktige stedene.

Krekling finner vi også oppe på rabbene, men blåbærplantene trenger et solid, beskyttende snølag. Gode blåbærsteder i snaufjellet finner vi derfor i bratte skråninger der det om vinteren bygges opp store snøfonner. God bærtur, i fjellet!