Ta grep om tida

Det er lett å snakke om alt korona har tatt frå hos. Barnehagen, kollegaane, besteforeldra, hytteturen, utepilsen – og så bortetter.

Men er det lov å snakke om kva korona gjev oss?

For det korona fyrst og fremst gjev oss – det er tid. Om tida er fri – såkalla fritid – kan sjølvsagt diskuterast. Det er berre å jamføre med alle dei fråtatte fridommane. Vi er godt over gjennomsnittet avgrensa i kva vi kan nytte ho til.

Det er likevel ikkje til å kome unna at tidsklemma – ho har midlertidig måtte sleppe taket. Når det ikkje lenger skal køyrast til breakdance, lagast loppemarknad til korpset eller lyftast kettlebells på spenst, vert det tid til overs.

Kva gjer vi då? Kva gjer vi med all denne tida?

Sjølv om vi stadig vert overraska over alt vi kan få til digitalt, trur eg det vi mest av alt merkar nett no er kor avhengige vi er av vår fysiske side. Kor godt, men likevel berre nesten det er å snakke med nokon på Skype. Kor annleis det er å gå på konsert i ein park enn å sjå han på Facebook.

No kan vi ikkje det. Men det tyder ikkje at vi må legge oss ned og gje opp.

Tvert om: Vårt nye, nærast heildigitale fellesskap er raust med å dele tips til korleis gjere heimetida ikkje berre leveleg – men til og med god. «No er sjansen her», byrjar det gjerne, fulgt av tips til ein eller annan gamal hobby, ein leik eller ein uteaktivitet det aldri vert tid til elles – som det vert tid til no.

Og eg ser ikkje ei einaste årsak til å ikkje henge seg på: finn fram symaskina, plukk opp strikkepinnane, grav fram kløyveøksa, hent gitaren ned frå loftet og stem han, riv ned det inste kjøkkenskapet som aldri vert brukt til noko fordi det er så vanskeleg å kome til, mal eit fint bilete og heng opp på veggen i staden.

Kort sagt: skap noko. Kva som helst. Men bruk det du har tilgjengeleg, rundt deg, og skap noko som skal vere der. Ikkje ønsk deg noko anna - send ute alle tankar som seier «hadde eg berre hatt det så kunne eg» - men gjer det beste ut av det du har. Truleg har du ganske så mykje. Dei fleste av oss nordmenn har det, om vi berre tek oss tid til å sjå skikkeleg etter.

Dersom du vert skikkeleg modig, så modig at du prøver deg på noko du aldri har gjort før, er det likevel på langt nær sikkert det vert moro med ein gong. Kanskje vert det fyrst temmeleg frustrerande – det er fordi du ikkje får det til. Men fortvil ikkje: Fordelen med å vere sikkeleg dårleg til noko, er at det er lett å verte betre.

Og ein skal ikkje verte særleg mykje betre på noko før meistringskjensla snik seg inn i handlinga (det er noko av det som er så bra med meistringskjensle), og med eitt vert alt så mykje lysare og trivelegare og morsommare, og ein har berre lyst å halde på litt til, og litt til, og verte bittelitt betre og få det bittelitt finare.

At det å kunne forme omgjevnadane sine med sine eigne hender og ikkje berre med lommeboka knyter ein til heime på ein heilt annan måtE.

Eg lovar deg, du merkar med ein gong når kveitebollane snurrar seg glatte, runde og fine inne i handflatene dine, eller når øksa treff vedkubben akkurat der du hadde planlagt – og med eitt er noko skapt, og ikkje berre noko, eigentleg, men til dømes eit par ullsokkar du har eit heilt anna forhold til enn dei du kjøper på XXL: Du kjem til å strikke ullsokkar du ikkje berre vil bruke, men når du har brukt dei så mykje at det går hol i dei, kjem du ein dag til å ville sette deg ned å stoppe dei – og då må du kanskje lære deg det, og det klarer du, kan bruke Youtube til det eller bestemor om (og her kryssar vi alt vi har av fingrar) er i fysisk nærleik igjen, for du vil kunne oppleve at det å skape, bygge, lage, forme sjølv er temmeleg avhengigheitsskapande.

At det å kunne forme omgjevnadane sine med sine eigne hender og ikkje berre med lommeboka knyter ein til heime på ein heilt annan måte, ein ikkje vil flykte frå men bruke tid i, helst friviljug sjølvsagt, ingen ynskjer seg karantene eller unntakststilstand – det er ikkje det eg vil seie.

Eg, som seier at du, (om du, som dei fleste av oss trass alt er, er frisk) likevel kan bruke denne tida til noko skapande, seier det fordi eg veit kor mykje det har hjulpe meg. Eg har skrive boka Med berre nevane – Eit forsvar for praktisk arbeid om korleis rastlause, flyttbare meg fekk det så mykje betre når eg oppdaga at det eg alltid hadde hatt mest lyst til, men difor frykta mest av alt, faktisk var noko eg berre måtte gå ut og gjere:

Då eg – så å seie utan erfaring frå slikt – bestemte meg for å bygge ein utedo på hytta mi heime, oppdaga eg fort at den største utfordringa ikkje var min manglande praktiske kunnskap. Den kunne eg skaffe meg. Det vanskelegaste var å overbevise meg sjølv om at eg kunne.

Der trur eg ikkje eg er aleine. Eg trur vi er mange som skulle ynskje vi kunne i alle fall berre litt fleire av dei små, praktiske oppgåvene som omgjev oss i kvardagne sjølve. Reparere sykkelslangen. Skifte glidelås i buksa. Byte dekk på bilen. Klare oss litt meir sjølve, rett og slett.

Og eg trur at no – no er det vår tid. Ja, det er til og med vår. Ein ny vår for å ville og kunne sjølv – sjølv i karantene.