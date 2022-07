Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norske matvarer er blant de dyreste i Europa, og det merkes godt på lommeboken i disse dager. Nå som dagligvareprisene har blitt justert 1. juli er det verdt å se nærmere på hvem som egentlig tjener på det.

I dag eier tre store kjeder over 95 prosent av alle butikkene i Norge: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen. De samme kjedene dominerer også de fleste leddene i den norske matvarebransjen. De kontrollerer eiendommene butikkene deres er plassert i, og bestemmer hva forbrukerne tilbys av utvalg i butikkhyllene.

Med få unntak har de også full kontroll over grossistleddet i Norge; de fleste matvareleverandørene må ha avtaler med kjedene for frakt og lagring av produktene sine. I tillegg har kjedene avtaler med bønder og næringsmiddelprodusenter som lager såkalt "egne merkevarer" (EMV), som kjedene kan selge side om side med de varene resten av matnæringen forsøker å få ut i butikkene.

Dette er en maktkonsentrasjon som skaper problemer for norsk dagligvarehandel. På toppen av det hele bidrar dagens situasjon, med markant høyere råvarepris og kraftig økning av energikostnader, til at leverandørene nå må justere sine priser inn til kjedene for å dekke sine økte kostnader.

De store kjedene kan i dag vilkårlig påvirke arbeidet og livene til folk i resten av næringskjeden. Ofte går det utover jobbene til folk i varehandelen. Det ser vi som fagforening igjen og igjen, blant annet da de tre store kjedene kastet ut leverandørenes varefremmere fra butikkene sine.

Eller senest da Coop i fjor vedtok å kutte 75 prosent av selgeroppfølgingen fra leverandørene i butikk. Resultatet er usikkerhet for de arbeidstakerne som påvirkes og det fører til tapte arbeidsplasser over hele landet.

Norske bønder og kjøpmenn står igjen med knappe marginer. Du og jeg får dårligere utvalg og betaler mer for maten. Kort oppsummert: Kjedene henter overskudd i alle ledd av verdikjeden, taperen er alle andre.

Derfor er det utrolig viktig at regjeringen følger opp de lovnadene som har kommet i Stortinget og fra næringsministeren om å ta tak i dette. Kjedemakten har vært et problem i mange år, likevel har politikerne vegret seg for å ta grep som nytter.

På vegne av våre medlemmer i dagligvarenæringen ber vi regjeringen ta grep for å hindre at de tre store matvarekjedene kan fortsette å misbruke kjedemakten sin, på bekostning av små og mellomstore norske leverandører – og alle distriktsarbeidsplassene disse bedriftene representerer.