Ta en pause fra det kunnskapsløse matpjattet, Høyre

Da Verdens matvareprogram mottok Nobels fredspris, innleda David Beasley takketalen med: «Denne nobelprisen er mer enn et takk. Den er et varsko».

Varskoet går til Høyres Guro Angell Gimse og Tom-Christer Nilsen: Ta en pause fra det kunnskapsløse matpjattet deres om sjølforsyning.

I kronikken "Krise? Spis fisk" (Nationen 08.12) har Angell Gimse og Nilsen et salig rot av hersketeknikker, tretrinnsraketter og logiske brister som i sum avslører en bekymringsfull kunnskapsmangel om helt elementære sammenhenger om sjølforsyning.

At det er krise, betyr alvor. Alvoret er det faktum at norsk sjølforsyning er på 36 prosent. Uten tilgang til en omfattende import av husdyrfôr og ferdigmat, oppstår det svært raskt en situasjon der norsk jordbruk og vår nasjonale matproduksjonsevne, ikke er i stand til å dekke behovet for matvarer til egen befolkning. Dette er alvor. Alvoret skal Angel Gimse og Nilsen løse med å spise fisk.

Annonse

Både under 1. og 2. verdenskrig ble det raskt innført rasjonering på brød i Norge. Hvorfor det, hvis det bare var å spise mer fisk, slik Høyre foreslår?

Angell Gimse og Nilsen avfeier dette med kaloriregnestykker på fisk, og en henvisning til at Terje Vigen var diktning. Spørsmålet om Terje Vigens motivasjon for roturen over Skagerrak berører sakens kjerne: Hvorfor risikerte han livet for noen tønner med bygg? Huska ikke Terje Vigen at han kunne spise fisk, han bodde jo ved kysten? Var roturen over Skagerak etter korn helt unødvendig?

Politikk må baseres på kunnskap. Når Høyres talspersoner for landbruk og fiskeri utelukker de faglige sammenhengene mellom mengden jord som brukes i Norge, import av fôr og mat, og matberedskapen for befolkningen i Norge, så blir resultatet et uansvarlig farlig rot.

Les også: Avviser matkrise

Enda verre blir det når fortellingen om vår matberedskap bygges på løgn. Angel Gimse og Nilsen påstår at det ikke er nedgang i bruken av jord i Norge. At landbrukspolitikere fortsatt ikke erkjenner at arealbruken går nedover, er virkelighetsfjernt og uærlig. Alle med skoa på ser jo dette hver eneste dag på jorder, i seterlandskap, i dalsida, på fjellet, langs kysten, i utmarka. Det brukes mindre jord til produksjon av mat og til høsting av fôr i Norge. Dette svekker vår matberedskap. Basta!

Fisk har få kalorier og oppdrettsfisken er i all hovedsak basert på import. Importert fôr, enten det er til fisk eller gris, styrker ikke matberedskapen.

Realiteten er at norsk matberedskap er verre stilt nå, enn under både 1. og 2. verdenskrig. Befolkningen er større, arealene som brukes til matproduksjon betydelig mindre, og antallet husdyr som kan nyttegjøre seg de arealene som vi mennesker ikke kan bruke til mat, er færre.

Istedenfor å ha en jordbrukspolitikk med samfunnsoppdraget i sentrum, der bruk av jord i Norge skal gi god beredskap med nok, trygg og sunn mat under alle tenkelig forhold, slår Angel Gimse og Nilsen et slag for rasjoneringskort, underernæring og alles kamp mot alle i matfatet. Da skal det spises fisk og dyrkes poteter på arealer som det i dag blir stadig mindre av. Hva slags virkelighetsfjernt fjas om matberedskap er dette?