Norsk Kylling og Dyrevernalliansen har samarbeidet om å fase ut Ross 308 til fordel for denne hubbard-rasen. Bøndene i Norsk Kylling melder om en triveligere hverdag med en aktiv fugl.

Våre veterinærer og sivilagronomer ser kyllinger med mindre bryst og bedre balanse. Forskning bekrefter at kyllingraser som vokser saktere har bedre evne til et aktivt liv, i tråd med deres adferdsbehov. Norsk Kylling forteller at de investerte 20 millioner kroner i rasebytte, og nå har samme lønnsomhet som tidligere, samtidig som bondens lønnsomhet er blitt forbedret.

Basert på dette mener vi at bytte av rase vil være en fordel for både kyllingen og bøndene, og byttet vil bare innebære engangskostnader for Nortura og Den Stolte Hane som selskaper.

Vårt mål er et mer dyrevennlig norsk landbruk. Å kreve bruk av en sunnere kyllingrase uten bevegelsesproblemer er ikke et spesielt vidtgående krav. Derfor er det nokså spesielt at Nortura og Den Stolte Hane, som store produsentselskaper, velger å se bort fra grunnleggende dyrevelferd og fortsetter å satse på Ross 308. Det finnes flere alternativer enn Hubbard JA787 å velge blant. Å bytte rase er ikke nytt og skremmende, for Norsk Kylling har allerede bevist at det lykkes.

Det er leit å høre frustrasjonen fra bønder som produserer for dere. Noen av dem føler seg selvfølgelig ille til mote over kritikken mot Ross 308. Det har de ingen grunn til! Det er dere som er varemottagerne og kjedene som har ansvaret for valg av rase. Dere skyver bøndene foran dere.

Vi er selvsagt enige i at miljøberikelse, god smittestatus og godt stell også er viktig for dyrevelferden. Men: En kropp uten smerter og ubehag er grunnleggende for velferden hos et dyr.

Det er dere, Nortura og Den Stolte Hane, som har ansvaret for kyllinger med bevegelsesproblemer, flaue bønder og sinte forbrukere. Ved å forbedre dyrevelferden med ett enkelt tiltak kunne den negative oppmerksomheten vært unngått.

Motstanden mot Ross 308 sprer seg nå over hele verden. Er det så ille å bruke en rase med sunnere kropp, Nortura og Den Stolte Hane? Det er ingen skam å snu i tide!