Ikke aktor, forsvarer, dommer, Nav, regjering, storting, oss alle: vi spurte ikke om det var etter loven at du kunne komme i fengsel for å ha mottatt penger fra Nav.

Vi vil alle ha støtte fra Nav når vi blir syke og ikke kan jobbe. Vi vil gjerne sjøl ha den hjelpen vi trenger. Det er jo vårt dette velferdssystemet.

Men om vi sjøl vil ha hjelp, synes ikke alle at de andre nødvendigvis bør få hjelp. For det koster. Det koster å hjelpe hverandre. Noen, blant annet Frp tror jeg, mener egentlig at alle burde klare seg sjøl, stå opp om morran og ikke bli syke og ikke bli skyldige i å bli en byrde for skattebetalerne.

Det høres tilforlatelig ut: systemfeil. Men er det ikke heller slik at det norske samfunn syntes det burde være slik at du ikke kunne ta med deg norske skattebetaleres penger ut av Norge?

Lå det ikke i lufta? Denne lufta alle glemte å trekke pusten dypt av og spørre om det var rett; om syke mennesker egentlig var kriminelle. Mistenkeliggjøring og nedsnakking av de som må bruke Nav, har lenge ligget i lufta.

Systemfeil. Det er vel ikke en systemfeil at en forsvarer og en dommer ikke sjekker loven og kritisk bruker egne hoder.

Hvis Nav, dvs. oss alle, kunne spare penger på utbetalinger, så var det bra for oss alle. Jeg tror det var det som gjorde at alle var enige med alle, og norske myndigheter snakket unisont med en og samme stemme. Det er skremmende.

Det skremmende er denne samstemmigheten over år.