Systemet fungerer, Bårdsgård

Hans Bårdsgård skriver i Nationen 18.11 at han får kvalm smak i munnen av at noen slår ut melk de ikke får betalt for, i møkkakjelleren. Akkurat det er kan vi vel være enig i, men det som gjør oss litt nysgjerrig er at dette kommer opp som et tema hvert eneste år på denne tida. Noen har ikke klart å tilpasse produksjonen og vil gjerne skylde på noen andre. I følge Bårdsgård er denne «noen» systemet. Systemet er feil. Her henger vi ikke helt med, er det kvotesystemet som er feil?

Vi vet alle at det har vært et mildt sagt krevende og uforutsigbart år. Dette har gitt oss større etterspørsel etter norsk melk enn forventa. Noe som var umulig å forutse i begynnelsen av året. I likhet med at det var umulig å forutse lockdown, hjemmeskole og digitale årsmøter. Covid-19 også ført til en økning i norsk melkeforbruk som vi aldri har sett maken til!

Det er et omforent politisk mål at vi skal ha så stor matproduksjon som mulig i hele landet vårt. Kvotesystemet for melk er kanskje det mest sentrale verktøyet for at dette skal være mulig. Som en direkte følge av Covid-19 ble kvotene regulert opp i flere omganger i 2020.

Vi melkebønder har altså kunnet produsere nokså mye mer melk enn det lå an til ved årsskiftet. Det er like fullt hver enkelt melkeprodusent sitt ansvar å tilpasse sin produksjon til disponibel kvote. Men hvert år, uavhengig av Covid-19, så greier Nationen å finne fram til bønder som fortvilet tømmer melka si i møkkakjelleren. Noe de hevder de gjør på grunn av at Tine ikke vil gi dem betaling for melka.

Norsk landbruk er en politisk og regulert næring. Heldigvis. Av og til vil noen av verktøyene gi en kortsiktig ulempe for noen få, men da gjelder det å holde blikket hevet på det store bildet. Reguleringa av melkemarkedet er helt nødvendig og ganske kompleks. Det er en langsiktig og biologisk prosess å produsere kvalitetsmelk. Det er ikke alltid vi klarer å følge de stadig raskere svingningene i markedet rundt oss. Men jammen er vi tett på! At norske melkebønder klarer å levere under den syretesten vi har vært utsatt for i 2020 er formidabelt! Nettopp dette viser at systemet fungerer. Så får det så være at vi må åpne opp for en liten import av pulver til industribruk. Vi har gjennom hele krisen vært leveringsdyktig med fersk norsk melk og ost til den norske forbruker. Mye takket være det politisk styrte, regulerte (og det du omtaler som; stalinistiske) systemet vi heldigvis har.

Konsekvensene av et frislipp nå vil være mange og uoversiktlige. En overproduksjonsavgift på null vil gi mindre penger inn i omsetningsfondet og dermed sannsynligvis høyere omsetningsavgift enn nødvendig i 2021. Altså vil et frislipp gi ett lite gode for noen få, men en økonomisk bakdel for alle melkebønder til neste år.

Så er det slik at hvis du først produserer for mye melk så er det mye bedre å levere den til Tine, enn å tømme den i møkkakjelleren! At en norsk journalist oppfordrer til å kaste mat i 2020 gir oss litt dårlig smak i munnen, Bårdsgård. Fokuset på bærekraft og matsvinn burde vel også ligge litt bakhodet? I tillegg er ikke regnestykket fult så ille som enkelte skal ha det til. Leverer du elitemelk så blir ikke avregninga negativ og etterbetalinga gis på all levert melk. Husk at industrien Tine er eid av oss bønder.