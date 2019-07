I eit debattinnlegg den 06.07 skriv økobonde og bloggar Johannes Eggen Mundal at ansvaret for dyrevelferda også ligg hjå politikarane. Debattinnlegget han har skrive er på bakgrunn av den mykje omtala Brennpunkt-dokumentaren om norsk griseindustri.

Det har vore mange debattinnlegg den siste tida, og mange av dei tek opp systemkritikk. I aust og vest har folk skrive om eit økonomisk press som gjer det vanskeleg å lukkast med god dyrevelferd i det industrialiserte landbruket. Det blir skrive om bønder og dyr som blir pressa til siste drope av effektivitet og at dyra blir redusert til ting – råstoff i ein industri.

I denne industrien gjeld dei same reglane som for alle andre industriar. Ein skal vera effektiv og utkonkurrera andre. På toppen av det heile sit nokre få menneske med mykje makt og pengar. Desse sparkar nedover på bøndene som ikkje kan gjera anna enn å prøva så godt dei kan.

Dette systemet som blir så mykje debattert blir ikkje sett namn på, men i mine øyre er det tydeleg kva diskusjonen handlar om. Har ein berre ikkje tort å bruka det ekte namnet endå?

Spaltist Kari Gåsvatn skreiv den 30.06 om eit system som ikkje har noko respekt for menneske, dyr eller plantar. Eit system som ikkje har respekt for liv. Det er tid for å sei rett ut at me snakkar om kapitalismen, systemet som set profitt over alt anna.

Landbruk og matproduksjon er berre ein av mange industriar som blir styrt av det kapitalistiske systemet i verda. Eit system som byggjer på evig økonomisk vekst. Det som ikkje gjev nok vekst blir kasta bort og utkonkurrert av nokon som tør å bryta reglane for å gjera kapitalistane tilfreds. Og det er her politikarane må setja inn støyten og sjå at dei har ansvar.

Me ser det i dei fleste næringar og industriar: Vekst, vekst og vekst er det som gjeld. Det går ut over rettane til arbeidarar og velferda til dyr og gjev generelt fleire problem enn mange ynskjer å innrømma. Ikkje minst går denne jakta på profitt ut over heile planeten vår gjennom klimaendringar og tap av biologisk mangfald. Går ein djupt nok i problema ser ein fort at kapitalismen og jaget etter økonomisk vekst ligg i botn.

Det store spørsmålet er om systemet kan endrast? Først og fremst er det vanskeleg å endra eit system utan namn. Når ein no har funne ut kva for eit system ein har med å gjera, så kan ein òg gjera noko med det. For no er problemet konkret. Så kva må til?

Eg er ikkje bonde, så eg kan ikkje snakka for dei – men politikarane har eit godt alternativ. Ein må fjerna kapitalismen og innføra eit nytt system kor velferd for dyr og menneske blir sett over økonomisk vekst. Sjølvsagt kan ein setja inn mange mindre tiltak, men det er stor fare for at dei tiltaka berre blir symptombehandling.

Skal ein få endra systemet må ein faktisk våga å gå drastisk til verks og behandla for å fjerna sjukdommen, ikkje berre minska dei synlege skadane. Ein må sjå heile biletet, og innsjå at næringa ikkje er åleine om å trenge hjelp – problemet er det same i alle sektorane i samfunnet. Kapitalismen og ideologien om evig økonomisk vekst må bort. Berre slik kan ein få næringar og industri som ikkje blir pressa langt over grensa.