Sykt kjøtt!

Jeg leser med forferdelse Hilde Lysengen Havro sin kommentar i Nationen 5. februar. I tillegg til sterk tekst vises det bilder av syke og lidende dyr slept i reip på veg til ”hemmelig” slakting. Det polske kjøttet skal selges som ”godkjent”.

Det refereres til tidligere og liknende skandaler som viser at matbransjen slett ikke er frikjent, heller ikke i Norge. Siste sommers krise førte til at spekulanter så sitt snitt til å utnytte situasjonen og selge kontaminert fôr fra utlandet. Våre venner for eksempel på Island solgte oss imidlertid kvalitetsfôr.

Her er jeg innom poenget. Som en liten nasjon kan vi ikke stole på andre enn våre venner gjennom generasjoner. Fri flyt-tanken av handelsvarer, inkludert matvarer, er bare gyldig på papiret, og så lenge alt går bra med våre handelspartnere. Den dagen folk begynner å sulte ute i Europa kan vi ikke stole på at import av mat vil kunne dekke norske behov.

Som en parallell til dette har vi allerede sett at det de siste årene har vært mangel på en hel rekke nødvendige medisiner (for eksempel blodtrykksmedisiner) basert på import fra utlandet. Det kan derfor ikke understrekes nok at vi i Norge må ha bønder over det hele langstrakte landet vårt for å sikre egen matforsyning i en krise. Dette gjelder i særs grad også ”småbønder” (unnskyld uttrykket) som har annet nødvendig inntektsgivende arbeid i tillegg.

Kompetansen som trengs for å dyrke jord må opprettholdes. Ved å basere seg på en størst mulig selvforsyning vil sannsynligheten for eksponering for kjøtt fra syke dyr reduseres. I tillegg må vi ha et mye sterkere og intensivert kontrollsystem både for å forhindre ulovlig import og for å kontrollere den maten som er importert.

Fri flyt mellom alle mulige landegrenser av alle mulige varer og tjenester kan fort undergrave vårt behov for rene og helsebringende matvarer i norske butikker.