Derfor er det all grunn til å spørre om alt arbeidet og kostnadene med å få folk til å sykle har vært bortkastet.

Eksemplene på bilbruk er mange, ikke minst når hjemmelaget spiller fotballkamp. Bilene står da som sild i sardinboks langs veiene utenfor stadionene. Og det i solskinn og 20 pluss i skyggen.

Publikum velger bilen, bare et fåtall trår pedaler.

Og tror du det ikke, kan du ta en tur på sykkelen selv. Da vil du se hvor få syklister du møter.

Ren luft er viktig, og informasjon mangler det ikke på. Du får miljø inn med teskjeer hver gang du åpner en avis, ser på TV eller på nettet. Den ene eksperten i tillegg til de fleste politikerne er av samme mening: Folk må sykle mer, eller ta buss eller annen kollektiv transport.

Men det hører først og fremst byene til, og ikke på landet. Bonden må bruke bilen.

Bilsalget er økende, og flere kjøper også mer miljøvennlige biler. Tanken er god, men mange har ikke råd til de bilene. Det må politikerne ta til seg.

Norge er et værhardt land, og solfylte dager ser man toppen en eller to måneder i året. Da er det heller ikke rart at folk foretrekker et varmt og komfortabelt bilsete.

Det er ingen fornøyelse å sykle i surt vær. Det er bare de mest ivrige syklistene som gjør det. Men de er i fåtall, for å si det mildt. Om dette endrer seg med tiden, gjenstår å se, men det ser i hvert fall ikke sånn ut i dag.

Som en så treffende sa det: - Syklister var det før i tiden, når folk flest ikke hadde råd til biler.