Sykehus Innlandet – hvor skal det være?

Sykehuset Innlandet til Moelv – helt på jordet, skriver Tore Edvard Bergaust i Nationen 23.oktober.

Les innlegget til Tore Edvard Bergaust:

Annonse

Det er ikke vanskelig å være enig i en del av argumentasjonen mot å legge et stort sykehus til et relativt lite sted som Moelv, men konklusjonen om plassering er vanskelig å forstå.

Han skriver blant annet at lokaliseringen har stor samfunnsmessig betydning. Da forekommer det meg underlig at han faller ned på Hamar som naturlig valg. Fra Hamar til nærmeste store sykehus, A-hus, er det cirka en time med bil eller tog. Neste store sykehus nordover er Trondheim!

Med tanke på reisevei og sikkerhet for pasienter virker Hamar som et svært dårlig valg. Et storsykehus betyr enormt mange arbeidsplasser på ulike nivåer. Hvis vi ønsker at det skal bo folk andre steder enn det sentrale østlandsområdet, bør ikke Hamar som ligger så nært Oslo (en time med tog eller bil), være plasseringen for det nye sentralsykehuset.

Det kan ikke være slik at bare vi som bor på Sør-Østlandet skal ha krav på sykehus og mange arbeidsplasser i våre nærområder. Hvis argumentet om at det bør ligge i en by, må Lillehammer være et bedre valg – både med tanke på reisevei for pasienter og for å etablere arbeidsplasser utenfor Oslo-området.

Hamar ligger svært nærme Oslo. Lillehammer vil vel være en vel så bra motor som drahjelp for økt aktivitet i Innlandet.