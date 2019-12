Sykehjemmet må ikke bli en "kamparena"

Disse to titlene med store og fete bokstaver i Aftenposten ved overgangen til advent slo meg midt i fleisen. Temaet gjaldt begrepet «Sykehjemsvolden», som også ble fulgt opp flere dager.

Som en gammel mann, nær 92 år og fhv. sykehjemspasient i tre korttidsperioder, kunne jeg ikke bare glemme begrepene «dramatisk og rystende og at virkeligheten på sykehjemmet var enda verre». Aftenpostens avsløring av vold, utagering og trusler overfor pleiere og pasienter i sykehjemmene i Norge må få konsekvenser, men da må det ikke bli en kamp mellom fortjente og samvittighetsfulle pleiere og sårbare pasienter.

Kort situasjonsbeskrivelse.

Aftenposten har avslørt at det i norske sykehjem i fjor skjedde 13.000 voldshendelser. I den første artikkelen var overgrep mot pasientene hovedsaken.

• Pårørendealliansen er rystet over situasjonsbeskrivelsen. Det er blitt klart at sårbare syke eldre har et for dårlig vern og er uten et system som ivaretar tilsyn.

• Områdedirektøren i Kommunenes sentralforbund er overrasket og mener at temaet er en større utfordring i hverdagen enn de fleste var klar over.

• Generalsekretæren i Nasjonalforeningen for folkehelsen sier at det er uakseptabelt at de svakeste og sykeste må leve under slike forhold.

I den andre artikkelen var volden overfor de ansatte en viktig sak. Det er økende forekomst av vold og overgrep fra pasientene. 80 prosent av sykehjemspasientene har en demenssykdom, og de fleste av dem har adferdsproblemer, apati og depresjon. De fleste av disse hevdes å være aggressive, har motorisk uro og oppfører seg med bl.a. å spytte, slå, skrike og dytte.

Hvordan forebygge den triste utviklingen? Det alle sikkert er enige om; dette kan ikke fortsette. Norsk Sykepleierforbund forventer at det tas grep som endrer dette så raskt som mulig, både av hensyn til pasientene og de ansattes arbeidsmiljø.

Nasjonalforeningen for folkehelsen mener at sykehjemmene snarlig må få ressurser til å sikre gamle og syke mennesker en verdig alderdom, og at det i det minste er nok enerom på sykehjemmet, og like viktig at det er nok og kompetente pleiere.

Sykehjemmet må ikke bli en «kamparena». Som det går fram ovenfor har jeg, som fhv. og mulig fremtidig sykehjemspasient, vært mest opptatt av pasientenes ve og vel. Å forebygge volden mot pleierne og andre ansatte, er selvsagt like viktig. Vi har felles interesser for best mulige sykehjem, som gir fred i sjelen for oss alle.

Politikernes samvittighet settes på prøve. Nå foregår det budsjettdebatter både på riksplan og i kommunene. Jeg regner med at politikerne nå ser alvoret i betydningen av tiltak som stopper den skammelige utviklingen.

Det må sørges for nok sykehjem med enerom, og nok kompetente pleiere og andre ansatte, som sammen fremmer det som alle bør være enig om; et trygt og verdig liv for alle på sykehjemmet! Dette bør også ulike politikere kunne forenes om. Deres tid på sykehjemmet kommer kanskje også.