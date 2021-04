SVs skattesjokk rammer folk flest

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

SV hadde landsmøte på Hamar i helgen. Partilederen brølte fra talerstolen at «festen til de rike» snart er slutt. Men hvem er det egentlig som rammes av SVs skattesjokk?

Det er vanlige folk. Tar man en nærmere titt på forslaget er det jordmødre, lektorer, politi og elektrikere som skal skattlegges hardere dersom SV får regjeringsmakt sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det er ganske tydelig at SV ikke har noe særlig innsikt i lønnsnivået i Norge.

Videre skal arveavgiften innføres igjen. Dødsskatten som rammer vanlige folk når de må gjøre opp regning med staten etter at en mor eller far har gått bort. En borgerlig regjering garanterer: Fortsatt lavere skatter for vanlige folk og bedrifter. Ingen arveavgift.

Annonse

Ærlighet varer lengst – også i politikken. Istedenfor å kamuflere seg bak ord om hvor mye man skal jakte formuene til de superrike, bør SV være ærlig på at Jørgen Hattemaker må ut med mer.

La meg si det rett ut på vegne av eget parti: Høyre har senket det totale skatte- og avgiftsnivået i Norge med 30 milliarder kroner hvert år. Ja, det innebærer skattelettelser for alle typer inntekter fordi vi har et progressivt skattesystem. Vi har senket selskapsskatten fra 28 til 22 prosent.

Vi har fjernet maskinskatten - en eiendomsskatt på bedriftenes produksjonsutstyr. Og ja, vi har senket formuesskatten slik at bedrifter får mer til overs for å reinvestere, omstille seg til å bli grønnere og skape flere jobber.

Dette er Høyres skattepolitikk fordi det er det som får små og store bedrifter til å vokse. Nå står over 200.000 nordmenn uten jobb. Er det en ting vi ikke bør gjøre etter en lang koronapandemi, så er det å øke skattene for folk og næringsliv. Det kan bety mange tapte arbeidsplasser som vi trenger flere av fremover.

En arveavgift på toppen av det hele vil også ramme vanlige folk og verdier deres avdøde har skattet av gjennom et langt liv. Nå tilbyr banker og rådgivningsselskaper sine kunder hjelp til hvordan de kan fordele arv før en eventuell rødgrønn regjering innfører arveavgift. Det blir for dumt.

Vanlige folk bør etter Høyres oppfatning beholde mer av det de tjener. Bedrifter bør slippe å ta ut utbytte eller ta opp lån for å betale formuesskatt bare fordi de eier en verdifull maskin eller noen tonn med kjetting. Vi skal ha respekt for folks eiendomsrett, og ha forståelse for at det er sluttsummen på selvangivelsen som teller.