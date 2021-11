SVs skatteopplegg utfordrer distriktsnæringslivet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Spredt bosetting og livskraftig bygdesamfunn er en kvalitet ved det norske samfunnet. Selve bærebjelken i bosettingen er et aktivt næringsliv. Uten bonden, fiskeren, foredlingsbedriftene, havbruk, skipsverft og industribedrifter svinner grunnlaget for bosettingen bort.

Nær alle disse bedriftene er eid av ildsjeler. Hovedvekten av dem bor og virker i sine bygder. Det gjør noe med en bedrift når eieren bor i samfunnet hvor driften utøves. Mange vanlige folk har sine jobber i disse bedriftene.

Nå skal Norge som samfunn skape nye arbeidsplasser og rigges for det grønne skiftet. Vi skal bli mindre avhengig av olje og gass. På skuldrene til oljeindustrien skal vi bygge nye virksomheter.

Havvind, karbonfangst, bioenergi, havbruksteknologi og en ny fôrindustri er noen av svarene. Skogen, jorda, fisken og havet gir store muligheter, og er evigvarende, fornybare ressurser som må forvaltes klokt. Det vil kreve formidable investeringer. Kanskje et av de største løftene som har skjedd i den norske historien.

Til å utføre denne dugnaden trenger vi bedrifter som kan og vil investere. Ikke millioner, men milliarder av norske kroner. Noe av dugnaden kan sikkert utøves av utenlandskeide og statlige selskap, men den største børa må det norskeide og lokalt eide næringsliv stå for.

Ord som «arbeidende kapital», «formuesskatt» og «utbytteskatt» må ses i dette lys. For formuene vi snakker om er traktorer, fjøs, fiskebåter, fiskeforedlingsbedrifter, meierier, skipsverft og industribygg.

Biler, fritidshus og store eiendommer må gjerne beskattes, men det er selve bedriften som gis en teoretisk verdi som eieren må skattes av. For å betale denne skatten tappes bedriftene. Eierne må tappe bedriftene for kapital og ta ut utbytte fra bedriftene for å betale formuesskatten og utbytte skattlegges også.

Bedriftene tappes for 2 prosent av verdien av selskapet hvert år for å betale denne straffeskatten. I sum fratar det norsk- og lokalt eide selskapers kraft til å utføre den grønne dugnaden.

Når vi nå samme roper varsku så er det fordi SV i sitt statsbudsjett har strukket strikken altfor langt. Forslagene om ekstremt høye skattesatser på norsk eierskap er en trussel mot det norske næringsliv. Og mot den grønne omstillingen. Vi frykter ikke bare for distriktsnæringslivets evne til å investere.

Skulle SV få gjennomslag er det reelt sett fare for mange folks arbeidsplasser. Vanlige folks jobber. Det kan vi ikke og må vi ikke la skje.

Nå advarer vi regjeringen mot å straffe norske eiere som skaper jobber til vanlige folk. Det norske fellesskapet har vært og skal være grunnmuren i det som gjør Norge til et godt land å leve i. Næringslivet er en viktig del av det fellesskapet og behøver rammer som gjør oss i stand til å skape jobber og gjennomføre det grønne skiftet. I hele Norge.