Sviktende faktagrunnlag og forutinntatte stereotyper

I et debattinnlegg, tirsdag 9. juli, er det tydelig at Torun Berntsen misliker cruisenæringen. Det står hun fritt til å gjøre, men vi syns det er svært uheldig når flere av argumentene er basert på sviktende faktagrunnlag og forutinntatte stereotypier.

Ifølge Berntsen tjener ikke lokale byer penger på cruisenæringen. En slik uttalelse er regelrett feil. Cruisenæringen gir lokale byer både inntekt og arbeidsplasser. Jobbene er ikke bare om bord på cruiseskipene, men i alle deler av byens næringsliv. I et intervju med NRK uttalte Aurland-ordfører Noralv Distad at turister legger igjen mye penger og at omsetningen i turistnæringen er oppe i 900 millioner kroner (kilde). Stryn-ordfører Sven Flo sier til Fjordingen at «myten om at cruiseturister ikke legger igjen penger i kommunen er direkte feil», og at næringen er avgjørende viktig for Stryn (kilde).

Berntsen anklager videre cruisenæringen for å være klimaværstinger som må stoppes. CLIA forstår at mange stiller spørsmål ved cruisenæringens klimaavtrykk, men kritikken er ofte uproporsjonal. Vi representerer i underkant av én prosent av den globale skipsflåten med våre vel 300 skip.

For å gjøre det helt klart, ingen er mer opptatt av rent hav og ren luft enn oss i cruisenæringen. Alle må ta sin del av klimaansvaret, også vi i CLIA. Det er derfor vi er i front innenfor utslippsreduksjoner i skipsfarten og har satt oss det ambisiøse klimamålet om å kutte drivhusgassutslippene med 40 prosent innen 2030.

Vi har for eksempel utstyrt 60 prosent av våre skip med anlegg for eksosrensing (EGCS), som reduserer utslipp av svoveloksid med 98 prosent. I tillegg vil 25 prosent av alle nybygde skip kunne benytte naturgass (LNG) som primærdrivstoff. Naturgass har tilnærmet null utslipp av NOx, SOx og svevestøv, og 20 prosent lavere klimautslipp enn tradisjonell bunkersolje.

Selv om cruisenæringen står for kun 0,2 prosent av de globale klimautslippene tar vi ansvar og investerer mye tid og penger i klimavennlige og bærekraftige tiltak for fremtidens opplevelsesturisme. CLIA ønsker dialogen om hvordan byer kan dra nytte av cruiseturisme velkommen, men skal dialogen bli god må den være basert på fakta og ikke feilantagelser. Vi tar lokal verdiskaping og miljø på største alvor.