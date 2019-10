Steinar Reiten har i Nationen 24/10 et forsvar av den såkalla erstatningen som landbruksminister Olaug Bollestad tilbyr pelsdyrbøndene etter forbudet om pelsdyrhold. Han kjenner seg ikke igjen i Nationen sin leder 22/10 der det ble påpekt hvor svak erstatningsordninga er og at Bollestad er ansvarlig.

For meg som pelsbonde på avvikling er det veldig lett å kjenne seg igjen i Nationens gode lederartikkel. Enten Reiten liker det eller ikke, har Bollestad ansvaret for den katastrofale erstatningen som er underveis, og hun er den som kan gjøre noe med den. Det virker som Reiten mener Bollestad er helt uten innflytelse.

For meg og 200 andre familier er den behandlingen vi får helt umulig å forstå. Hadde vi ikke stått midt oppi det selv hadde jeg sagt at den norske stat ikke kan behandle sine egne på denne måten. Den slags skjer i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

At alle skal tape store verdier, enkelte vil til og med gå konkurs på grunn av regjeringens opptreden, burde høre fortiden til. Den økonomiske situasjonen er grundig dokumentert av regnskapsførere rundt om i landet. Og at KrF med sine familieverdier, flagger nestekjærlighet, etikk og moral, er de ivrigste pådriverne for å få ødelegge 200 familier er nesten ikke til å tro.

Det er faktisk virkelige familier dere leker med for å få mer makt. Bollestad sitt siste påfunn om at vi skal kompenseres med tid, er en hån på linje med Guri Melbys forslag om at vi kan dyrke hasj. Vi har nå blitt herset med i snart to år og jeg vil tro at alle i likhet med meg selv kjenner det kraftig på kroppen både fysisk og psykisk. Så skal man, etter å sitte igjen med et stort tap brette opp skjorteermene og gå i gang med noe nytt, i et allerede overfylt marked.

At Bollestad og Reiten ikke forstår alvoret i situasjonen, er bare å beklage. Hvis det er slik som Reiten prøver å fremstille det, at det er synd på Bollestad, kan vi jo prøve å bytte side av bordet, og du kan få prøve følelsen av en ødelagt fremtid, kun for at regjeringen skal ha mer makt. Bollestads pinlige opptreden i Stortingets spørretime forleden, der hun gjør et tafatt forsøk på å likestille bokført verdi og takst, bør man bli spart for.

Det er ingen tvil om at Bollestad kunne gitt oss erstatning etter takst hvis hun ville, men når makt og taburett trumfer samvittighet og rettferdighet, kan det bare bli så galt som det ser ut til å bli nå.

Det er å håpe at de fra regjeringspartiene som signaliserer at dette ikke kan gjennomføres som nå, følger samvittigheten og sørger for rettferdighet. Senterpartiet står heldigvis ufortrødent på for oss og det er vi meget takknemlig for.