Sverige – en skam for Norden

I juli går Sverige forbi både Italia og Spania med flere døde per innbygger. Hva er grunnen til at denne store velferdsstaten driter seg loddrett ut overfor verden? Selv WHO gir klare advarsler.

Sverige har lyttet til Doktor Død som sta og insisterende kjører tusenvis av svensker på sykehus, ofte i døden, bygd på gale teorier og antakelser. Hvorfor lar Søta Bror dette skje? Hvorfor får Tegnell lov til å fortsette? Han hadde han fått sparken i april om han hadde jobbet i Norge.

I framtida blir han kanskje regnet som Sveriges største massemorder gjennom tidene med sine feilslåtte råd?

Antall døde per 30. juni i de nordiske landene: Island: 29 døde per million (2 totalt), Norge: 46 døde per million (249 totalt), Finland: 59 døde per million (328 totalt), Danmark: 104 døde per million (605 totalt), Sverige har 526 døde per million innbyggere (5310 totalt).

I løpet av juli vil Sverige ha 3. plass som verdens verste koronanasjon, etter Belgia og Storbritannia. Tegnell bringer skam over Sverige. Og Sverige bringer skam over Norden som lar han fortsette!

Sverige har altså mer enn 4,5 ganger så mange coronadøde som hele Norden til sammen. 5310 mot 1184 per 30/6. Norden minus Sverige har et 1,7 ganger større folketall enn Sverige. Forholdstallet er altså 1:7,8.

Sverige er blitt en skam, en stor taper og en underlig sta nasjon som tviholder på medisiner som ikke virker. Man stoler på en «besserwisser» som fornekter realitetene. At en oppegående nasjon sta turer fram på en vill vei så lenge, framstår som et mysterium for resten av Norden og Verden.

For jeg antar at man også i Sverige er glade i sine besteforeldre, og kan holde 1 meter avstand til hverandre for å redde så mange som mulig av dem?

Selv Trump finner legitime grunner til å håne dere. Et av de få områdene han har rett. Tegnell framstår for mange i Norge som en sta kyniker man i Sverige ikke tør sende på dør.

En undersøkelse gjennomført nylig i Norge viser at 75 % av alle nordmenn IKKE ønsker svenske turister til Norge på grunn av de høye smittetallene. Og Sverige blir ikke noe populært turistmål så lenge utviklingen fortsetter.

Tegnell påstår også at smittetallene er høye i Sverige fordi man tester så mange. Også dette er usant.

Ifølge Worldometer har Sverige per 30/6 testet cirka 44 000 per 1 million innbyggere, Danmark cirka 182 000, Finland cirka 43 000, Norge cirka 61 000, og Island cirka 218 000 per 1 million innbyggere. Sverige ligger altså nest sist i denne oversikten.

Sveriges ellers så gode omdømme får nå en alvorlig knekk. Jeg fikk et spørsmål fra en tysk venn på vei til Norgesferie: «Was ist los mit Schweden? Sind sie dort total verrückt?»

Resten av Norden har handler rett. Sverige må snu for å redde liv og ære. Tegnell sine mange bortforklaringer og ditto beskyldninger mot nordiske naboer, er insensitiv, arrogante og nedlatende.