Statsråden hevder at jeg forsvarer dekning av ulvesaken fordi den opptar og engasjerer mange. Det har jeg verken sagt eller skrevet. Det er feil. Dermed blir Rotevatns videre utlegninger også feil.

La meg derfor, nok en gang, gjøre det klart: Nationen følger Vær varsom-plakaten. Vi søker å være kritiske til valg av kilder. Vi gjør vårt ytterste i å kontrollere at opplysninger som er gitt, er riktige. Vi får tips og innspill til mange saker der vi ikke finner grunnlag for publisering. Det gjelder også saker om rovdyr.

Nationen omtalte et forslag og en debatt i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Vi tror at en fortielse av at forslaget ble fremmet og debatt fant sted på landsmøtet i en av landbrukets hovedorganisasjoner ville ha vært feil.

Det fremmes mange forslag og finner sted (vid)underlige debatter på mangt et politisk landsmøte, også. Nationen dekker også dette, selv når forskere eller statsråder er uenige i premissene. Det vil vi nok fortsette med.