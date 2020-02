Sveinung Rotevatn og fake news

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn gikk til angrep på Telemark Bonde- og Småbrukarlag (TBS) i Dagbladet 25. februar, og i Nationen 26. februar. Ifølge ministeren driver TBS hobbyforskning på ulv. Rotevatn kritiserer også media for å dekke denne saken på en ukritisk måte.

TBS er et faglag som ivaretar interessene til bønder og småbrukere i Telemark. Vi har tatt initiativ til prøvetaking og DNA-analyse av ulv, men har aldri hevdet at vi driver med forskning, slik Rotevatn insinuerer.

Åpne data er et anerkjent internasjonalt prinsipp i forskning. Rovdata sin forskning er offentlig finansiert og resultatene er dermed vår felles eiendom. Det gjelder ikke bare konklusjonene, men alle forskningsdata. Likevel er databasen til Rovdata lukket for andre forskere og interessenter. Våre prøver derimot, er analysert opp mot den åpne og anerkjente BLAST-databasen.

Vi i TBS/NBS har fått krav om utlevering av våre prøveresultater i rapportform. Våre prøver er privatfinansiert og dermed kan ikke staten eller forskere kreve disse resultatene utlevert uten å bidra økonomisk til bearbeiding av resultatene slik at de kan presenteres i rapportform.

Selv om vi ikke offentliggjør våre bidragsytere, kjenner vi opprinnelsen til prøvene våre like godt som Rovdata kjenner sine. Vi vet selvsagt hvor de kommer fra, men ser det er gode grunner til å beskytte kildene. De samme menneskene som leverer biologisk materiale til Statens Naturoppsyn (SNO), leverer materiale til oss.

Sveinung Rotevatn er tydelig opprørt over at et lite regionallag i Bonde- og Småbrukarlaget har sendt DNA-prøver av ulv til analyse, og det er greit. Det er likevel ikke greit at en minister tyr til simple hersketeknikker og lemfeldig strør om seg med ladede begreper som fake news, konspirasjonsteorier, hobbyforskning og konsekvent skriver «forskningsresultat» – i anførselstegn. Dette er ikke en minister verdig og Rotevatns lite parlamentariske begrepsbruk gjør neppe debatten om rovdyr mindre polarisert.

Det som derimot kan bidra til mindre konspirering og polarisering er mer åpenhet rundt offentlig finansiert rovdyrforskning, som det årlig brukes minst et to-sifferet millionbeløp på. Fremfor å angripe TBS og vårt arbeid, bør ministeren bruke tid på å kvalitetssikre egen bruk av forskningsmidler og sikre den åpenheten som kreves etter forskningsetiske prinsipp.