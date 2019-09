Sveinung Rotevatn og beitesesongen

I en kommentar i Nationen 11. september reagerer statssekretær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn fra Venstre på en beskrivelse av årets beitesesong som den verste gjennom tidene. Rotevatn mener dette er grunnløst og mener derimot årets beitesesong er den beste på 20 år. For leseren kan nok dette fremstå som noe forvirrende.

Rotevatn trekker fram årets tapstall på sau som de laveste på 19 år. Med bakgrunn i dette kommer han fram til følgende konklusjon: «Dette viser at rovdyrforvaltningen i Norge fungerer svært godt.»

Tankegangen bak en slik konklusjon kan sammenlignes med det å ett år forby all bilkjøring, for så det neste året skryte av en stor nedgang i antallet trafikkskadde. Man må trolig være medlem i Venstre for å evne slike logiske slutninger.

Realitetene er at bruken av utmarka til matproduksjon er i ferd med å forsvinne. Enorme områder som tidligere produserte store mengder fremtidsrettet, klimavennlig, norsk mat er ofret til rovdyra og kunnskapsløse politikere.

Beitedyrene i statistikken til Rotevatn har i beste fall fått noen få uker på utmark før rovdyrpresset har ført til tidlig nedsanking, beite på innmark, og tilleggsfôring med kraftfôr. Innmark som egentlig skal produsere grovfor til vinteren, korn, potet og grønnsaker.

Rotevatn og partiet Venstres tilfredshet med den påståtte nedgangen i tap til rovdyr på utmarksbeite kan i beste fall forklares med uvitenhet.

Det er skremmende nok i seg selv, men vi har nok grunn til å frykte at faktagrunnlaget er på plass og at den manglende støtten til den norske beitenæringa er et resultat av et langsiktig ønske om total avvikling og en ytterligere etablering av reservatlignende områder.

Hva vi skal spise og leve av er noe mer uklart.