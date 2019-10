Svart løgn, Siri Martinsen

I det ene innlegget etter det andre hamres det løs på jegerstanden, jaktutøvelsen, viltforvaltningen og -lovgivningen. Hun henviser til undersøkelser fra andre land for å bruke dette som skyts i hennes jakt på 10 prosent av Norges befolkning (509 570 jegere. SSB, jegerregisteret). Martinsen sprer en oppfatning av at jegeren helt ukritisk kommer til å skyte irriterende småfugler, nærmest i rekreasjonsøyemed! På toppen av dette trekker hun inn rødlista som alibi for at det ikke skal drives jakt på diverse arter.

Dette virvar av irrelevante argumenter og bedragersk retorikk rører hun i hop, serverer og lar de uvitende konsumere. Men, når gavekronene kommer og lønnskontoen vokser, får du ikke litt flau smak i munnen? Med din akademiske bakgrunn burde du vite at de utenlandske studier du refererer ikke kan overføres til norske forhold. For selv om du foretrekker asfalt fremfor empiri, så må du da ha fått med deg bitte lite grann av hva som foregår i våre høstklare fjellheimer og mørkeste granskoger? Hvis ikke, skal jeg opplyse deg nå.

Rype- og skogsfuglbestanden svinger i regelmessige sykluser som har en lang rekke forklaringsvariabler. Harebestanden, ekorn og smågnagere gjør likeså (riktignok ikke alle like regelmessige). Disse har kort levetid, og det er lite vi kan gjøre for å påvirke variasjonene i bestandsendringene. Svensk forskning, ved Maria Hørnell Willebrands doktoravhandling om rype, går faktisk så langt at hun konkluderer med at, ”jakta betyr ingenting”.

Enkelte år kan summen av positive faktorer skape høye bestander, andre år ikke. Hjorteviltet forvaltes ut fra forskjellig hensyn. Bestandsutvikling, kjønns- og alderssammensetning, beiteskader, beitetilgang, rovvilt, kvalitet på hjorteviltstammen og dyrevelferd er noen av faktorene som veies og danner grunnlaget for jegerens kvoter.

Hvis vi for moro skyld ser på fjoråret (2018) har det neppe noe år vært like viltrikt i våre områder. Det var bortimot toppår på rype i store deler av Sørøst-Norge (SSB, Jord, skog, jakt og fiskeri: Jakt, småvilt- og rådyrjakt). Det var rekordbestander av skogsfugl enkelte steder, fra Nordmarka til Storuman i Nord-Sverige (for Norge: SSB, Jord, skog, jakt og fiskeri: Jakt, småvilt- og rådyrjakt). Ringduer fantes i hopetall.

Den ”rødlista” haren var så tallrik i store deler av Øst-Norge og midtre deler av Sverige at det gikk sjølsagt pest på den (det skjer ofte i tette bestander).

Skokkene av ender og gjess var formidable, og gjess utgjorde et stort skadepotensial for jordbrukerne.

Den samlede bestanden av hjortevilt var dobbelt så stor enn bare for noen få 10-år tilbake (SSB, Jord, skog, jakt og fiskeri: Jakt, hjortevilt 1988-2018).

Det har ikke vært noe år etter 1969 (ørn ble fredet), der den samlede mengden av rovvilt som: ulv, bjørn, jerv, gaupe, rev, mår, røyskatt, havørn, kongeørn, hønsehauk, jaktfalk, tårnfalk og lappugle for å nevne noen, antas å ha vært høyere.

Derfor burde du, av alle, juble for den norske viltforvaltningen. En viltforvaltning der de fem øverste nivåene faktisk ikke består av jegerne eller deres interesseorganisasjoner, men av folkevalgte og fagfolk (departement, miljødirektoratet, fylkeskommune, fylkesmann og kommune). Det er nærmest utrolig at noen som er så belest ikke har fått med seg de helt grunnleggende prinsipper. Eller omgår du sannheten bevisst for å sverte vår stolte, norske jakttradisjon?

Og, når det kommer til oss som faktisk lever av og for naturen; jakt, fiske og fangst handler om å ta liv, punktum. Dette gjør vi primært fordi vi vil høste og utnytte de mest bærekraftige og klimanøytrale matressursene som finnes. Kall det gjerne ”grønt kjøtt”. La det ikke være noen tvil i så måte.

Sekundært opplever vi en rekke effekter av dette friluftslivet. Vi finner hele vårt følelsesregister speilet i vår aktivitet, og ja, den gir rekreasjon. Vi er brukere av naturen og ikke forbrukere. Vi har gjennom denne bruken etablert en større forståelse og respekt for det som lever og gror. Vi, med vår genuine interesse, er faktisk den største garantisten for viltet og artsmangfoldet. Vi ønsker ikke mindre vilt!

Vi er ikke ”hobbyjegere” med minus foran, vi utøver jakta så profesjonelt og etisk det lar seg gjøre innenfor jaktas rammer. Jakta styrker folkehelsen, og jegeren er i henhold til en tysk undersøkelse (Bremen Universitets Rettspsykologiske Institutt) mer intelligent, mindre depressiv, mer tilfreds, mer samvittighetsfull og flinkere til å kontrollere temperamentet sitt enn resten av befolkningen.

Du burde ta jegerprøven Siri …