Svar på konstant metankonsentrasjon

Det refereres til setningen "Konstant mengde av metan i atmosfæren blir det først når tilført metanmengde er like stor som den som fjernes. For at dette skal skje, må de globale utslippene reduseres". Dette er riktig, men de tviler på riktigheten av dette og referer til en artikkel i tidsskiftet Pnas.

Øker fjerningen av metanmengden i atmosfæren og dagens utslipp av gassen holdes konstant, kan det tenkes at utslipp og fjerning av metan etter hvert blir like store. Først da vil metanmengden i atmosfæren være konstant. Forfatterne av artikkelen i Pnas påpeker også at dette er usikkert om vil skje. Likevel kunne jeg i dette tilfellet uttrykt meg mer presist.

En mulig utvikling mot en konstant metanmengde i atmosfæren vektlegges delvis av debattantene når det gjelder norske forhold. Fra 1990 til 2018 har Norge hatt en reduksjon i metanutslipp på om lag 12 prosent, og innen jordbruk har disse utslippene vært noenlunde konstante. I stedet for å redusere utslippene av metan fra jordbruket mener debattantene at vi heller må fokusere på utfasing av fossile CO2-utslipp. Og reduseres de globale metanutslippene, er det riktig at drivhuseffekten fra denne gassen vil gå ned.

De skriver "For denne nedkjølingseffekten kan veldig lett gi en illusjon av at oppvarmingen er under kontroll- mens den fort vil bli oppspist av effekten av fortsatte CO2-utslipp". Denne reduksjonen i drivhuseffekt fra metan vil ikke umidelbart gi seg utslag i redusert global gjennomsnittstemperatur. Dette skyldes tregheten i klimasystemet, og havet er her den viktigste årsaken.

Temperaturutviklingen de neste 15 årene er i liten grad avhengig av størrelsen på utslippene av drivhusgasser, men de er helt avgjørende for den langsiktige temperaturutviklingen. Skal vi greie å oppfylle de internasjonale klimaforpliktelsene, er mitt standpunkt at ingen sektor må være fritatt for reduksjoner av alle typer drivhusgasser.