SV vil ha ny landbrukspolitikk no

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jordbruksarealet og sysselsettinga går ned og produksjonen vert sentralisert til nokre få geografiske områder. I mange bygder forvitrer produksjonsmiljøa. Rekrutteringa er svak og gjennomsnittsalderen høg. Små og mellomstore bruk som er godt tilpassa den Vestlandske geografien mangler kapital til å investere for å oppfylle krav som lausdrift.

Les også: Bondeopprør er distriktsopprør i destillert form

Marknadskreftene ordner ikkje dette åleine, difor må det til ein aktiv næringspolitikk og regulering av makt i verdikjeda for mat. I tilbodet frå staten til jordbruket er det lagt inn krav om at 1250 årsverk må bort før bøndene kan rekne med inntektsvekst. SV meiner vi treng folk i bygdene og fleire hender i landbruket, ikkje færre. Det er på tide å stikke fingeren i jorda og tenkje over kva vi vil med norsk landbruk.

I diskusjonen om kva vi skal leve av i framtida må vi ikkje gløyme maten. Det handlar om matsikkerheit for de 98 prosentene av befolkninga som ikkje produserer maten sjølv, og korleis landet skal stellast. SV har tre hovudmål for ein ny landbrukspolitikk.

Annonse

Ta jorda i bruk: Vi vil foreslå tiltak som fører til at areal vert brukt til å produsere mat, både innmark og utmark. Det er heilt grunnleggande å stimulere god agronomi for å nå måla om sjølvforsyning. Leigejordsproblematikken må løysast slik at bonden sin risiko med å investere på leigejord vert redusert

Inntektssgapet skal tettast: Det seier seg sjølv at ungdom ikkje er frista til å sette seg i stor gjeld og leve på timebetaling ned mot 124 kroner timen utan overtidsbetaling ved natt og helgearbeid. Regjeringa nektar å fylgje opp inntektsmålet. SV vil foreslå ein avtale der ein tettar ein vesentleg del av inntektsgapet i alle produksjoner, når avtalen kjem til Stortinget.

Styrke økonomien på dei mindre og mellomstore bruka: Bruk tilpassa driftsforhold og geografi er ein nøkkel for både å halde areala i drift og oppretthalde bosetting og produksjonsmiljø. Spreidd produksjon er gunstig for smittepress, og robust matforsyning. SV vil senke kvotetaket for mjølk, sette tak på areal og husdyrtilskott og senke/etablere trappetrinn i tilskottsordningane slik at vi styrer mot ein driftsstruktur som er meir tilpassa geografien og driftsforholda.

Vi vil få på plass ein investeringspakke i samband med lausdriftskravet for bruk under 30 kyr, slik at det vert mogleg å investere i lausdrift utan å måtte doble og tredoble produksjonen.

Erna Solberg sin kommentar om at vi kanskje kan kome til å mangle sukkertøy og kan ete oppdrettslaks om det blir krise, vitnar om lite forståing for kompleksiteten i matsikkerheitsspørsmålet. Når landbruksareala går ned aukar avhengigheita av importert mat og importerte forråvarer. Havbruk er svært avhengig av proteinimport frå andre verdsdelar, så det er kanskje den aller mest sårbare næringa av alle i ei global forsyningskrise.

SV er opptekne av at matsikkerheit er eit viktig politisk ansvar, difor må rammevilkåra vere slik at ungdom vil drive med matproduksjon framover. Det trengst ein ny landbrukspolitikk no!