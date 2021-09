SV må med i ein ny regjering

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum står standhaftig på at han vil ha ei Ap og Sp-basert regjering utan SV, men SV er naudsynt for å få ei fleirtalsregjering. Både Sp og Ap har lovnader om auka satsing på distrikta, meir til helse og kommunar og auka støtte til jordbruket for å nemne noko av det viktigaste.

Desse lovnadane krev meir pengar over dei kommande statsbudsjetta, men vil ei Sp og Ap-basert regjering ha nok tempo i endringane for å unngå at høgresida kjem attende om fire år.

Både Ap og Sp er konservative i økonomisk politikk. Det tilseier relativt stramme statsbudsjett der det er ganske lite spelerom for vesentlege forandringar for betre velferd og mindre geografisk og sosiale forskjellar.

Les også: Forsker mener SV trengs i regjering for å bygge bro mellom bygd og by

Annonse

Etter pandemien vil sannsynlegvis regjeringa Solberg leggje fram sitt strammaste budsjettforslag før den går av. Ein vil foreslå å bruke mindre enn handlingsregelen for bruk av oljepengar på 3 prosent. Kanskje berre 2,7 eller 2,8 prosent av oljefondet som no er så stort at forskjellen utgjer mange milliardar kroner.

I tillegg vil ikkje Sp auke skattane og Ap er svært forsiktig med ein liten auke i formuesskatten som skal skaffe skarve 7 milliardar kroner. Når auka pensjon og auka trygder har fått sitt vert dermed handlingsrommet i statsbudsjetta ikkje så stor.

Les også: Dette krever Småbrukarlaget ny regjering

SV trengst difor i ei ny regjering for å få ein meir radikal økonomisk politikk med auka tempo i naudsynte forandringar av Noreg. SV kan ha vilje til å bruke handlingsregelen fullt ut og har også vilje til å auke skattane meir for å redusere ulikheitene og betre velferdsstaten i kommunar, sjukehus og for ei naudsynt opptrapping av bondeinntektene over fire år.

Sp må skjønne at dei i SV har ein viktig alliansepartnar i EØS-saker, distriktspolitikk, sjukehuspolitikk, jordbrukspolitikk og fordelingspolitikk for å få ned geografiske og sosiale forskjellar.