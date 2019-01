Nationen 21. januar omtaler et forsøk med å fôre storfe (okser) med mineraltilskudd det siste halvåret før slakting. Det nevnes også at dersom dyrene hadde kunnet gå ute hele året, så hadde de fått en del av disse næringsstoffene på en naturlig måte. Spesielt nevnes høyt innhold av omega-3 i de grønne plantene som de beiter på.

I norsk landbruk har vi kjøttprodusenter som lever størsteparten av sitt liv på grønne planter, nemlig lam og kje. Innholdet av omega-3 er maksimalt høyt når de kommer rett fra beite i utmarka. Sunnere kjøtt finnes neppe, og en kan undres over at dette ikke brukes i markedsføringa. Det er en kjent sak at forholdet omega-3 /omega-6, er langt dårligere i kjøtt produsert på kraftfôr.

I det hele kunne en ønsket mer fokus og mye mer opplysning om innholdet av bl.a. fettsyrer i kjøtt produsert på utmarksbeite i forhold til kjøtt og oppdrettsfisk produsert på kraftfôr. Med andre ord: forskjellen på rødt og kvitt kjøtt, og sunt og mindre sunt kjøtt.