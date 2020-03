Sunt bondevett mot korona

Det er ingen tvil om at dette viruset er farlig, det viser de mange dødsfallene. Men å gjenta informasjonen 24 timer i døgnet, blir hakk i plata.

Folk flest er ikke helt bortreiste. De som tar det anbefalingene på alvor får de ulike sikkerhetstiltakene med seg. Samtidig er god hygiene noe alle burde være opptatt av, uavhengig av koronaviruset.

Etter hvert blir folk lei av den ensidige informasjonen. Folk dør av andre sykdommer også. For eksempel influensa som hvert år tar livet av i underkant av tusen mennesker bare her i Norge.

Det hører man lite om.

For ordens skyld: Dette er ikke ment for å bagatellisere situasjonen, men når man ser at folk hamstrer dagligvarer for måneder framover, er det et tydelig tegn på panikk.

Og panikk er ikke det folk trenger nå. Sunt bondevett holder lenge.