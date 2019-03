Styrk det norske landbruket

Dei nye tala over landbruket frå Statistisk sentralbyrå (SSB) syner at over 8.000 bruk har blitt lagt ned dei siste 10 åra. Vidare er det berre bruk over 500 dekar som har hatt ei auke, men denne bruksgruppa utgjer berre 11 prosent av alle bruk. I Sogn og Fjordane er 74 prosent av bruka under 200 dekar.

Vi treng ei snuoperasjon i den norske landbrukspolitikken. Mat- og landbrukspolitikken sin viktigaste oppgåve bør vere at alle som bur i Noreg skal ha ein tilgang på nok, trygg og næringsrik mat. For miljøet sin del må det vere eit mål at mest mogleg av maten skal vere så kortreist som mogleg.

Trenden med stadig færre bruk, samstundes som importen av matvarer frå andre land aukar, er difor ei kjelde til bekymring. NTB kunne nyleg melde at tal frå Landbruksdirektoratet syner at importen av landbruksvarer har vorte meir enn dobla sidan 2007, og nærmare firedobla sidan 1999.

Det er naudsynt å auke den norske matproduksjonen og sjølvforsyningsgraden med grunnlag i eigne arealressursar, og for å få til det så treng vi eit moderne, effektivt og landbruk i heile landet, som er så miljøvennleg som mogleg og som har så god dyrevelferd som mogleg.

Landbrukspolitikken bør ha som mål å bevare og styrke det norske, familiebaserte småskalalandbruket. Det må mellom anna gjerast ved å innføre strengare reglar som set grensar for eigarkonsentrasjon og forbod mot prisdumping, samt gå imot at aksjeselskap skal kunne etablere seg med produksjonsstøtte og jordbruksfrådrag.

Det er vidare naudsynt med ei kraftig betring av bøndene sine inntekts- og produksjonsvilkår. Rammene for landbruksoppgjera er for tronge.

Raudt vil oppretthalde konsesjonslova for å sikre rekruttering og drift, samt ha eit importvern som gjer det lønnsamt å produsere mat på norske areal og fôrressursar i heile landet. Det er vidare naudsynt at Noreg har matsuverenitet med sjølvstyre over mat- og landbrukspolitikken.

Landbruket er formelt ikkje ein del av EØS-avtalen, noko som vart brukt som eit argument av avtalen sine tilhengjarar før den vart vedteke.

No går Solberg-regjeringa inn for såkalla meldeplikt til EU, noko som tyder at norske kommunar og Stortinget må melde frå til EU om utkast til nye reglar seinast tre månader før vedtak, og at EU eller ESA deretter kan stoppe norske, politiske vedtak før dei er fatta.

Prinsippet om matsuverenitet er ein av mange grunnar til at dette framlegget om ei meldeplikt til EU må leggjast vekk.