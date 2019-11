Politikerne må forstå at velgerne kommer til de partiene som lytter til folk.

Ved kommunevalget 2019 gikk de etablerte styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet tilbake med hele 11,3 prosentpoeng. Analysene av hvorfor dette skjer har oversett en ny viktig konflikt i vårt samfunn, mellom vanlige folk og en stadig mektigere middelklasse.

I de siste femti år er byråkratiet nasjonalt og lokalt vokst enormt, med administrasjoner, etater og direktorater der fagfolk forholder seg kunnskapsbasert til utfordringene på sine respektive ansvarsområder.

Karrierepolitikerne har fulgt med i dragsuget. De er blitt rasende dyktige, kunnskapsrike og velartikulerte representanter for sine partiprogram. Det oppstår et skille mellom hverdagserfaringene til «vanlige folk» og de referansepunktene som en stadig større klasse av konsulenter, rådgivere, forskere og profesjonelle politikere henger sine resonnementer på.

Denne velmenende middelklassen, som Marte Mangset og Jørn Ljunggren omtaler de som i Aftenposten den 7. november, er etter hvert blitt så stor at den tror at alle samfunnshensyn ivaretas i deres innbyrdes diskusjoner.

Partiene tror at velgerne måler de i forhold til hvordan de posisjonerer seg i forhold til hverandre i debatter. Denne forståelsen av hva demokratiet handler om gjør at styringspartiene blir for innoverskuende i sine diagnoser.

Høyre mener at deres tilbakegang skyldes at velgerne er uenige med dem i enkeltsaker, mens Arbeiderpartiet forklarer tapet med partiorganisasjonens tretthet etter Giske-saken.

Alt dette demonstrerer styringspartienes manglende forståelse for hvor viktig folk i dag syns det er at de blir hørt. I en tid hvor økonomien går godt og arbeidsledigheten er lav er dette hensynet blitt like definerende for folks politiske preferanser som klimakrisen.

Vinnerne i høstens valg profiterte derfor stort på den økende frustrasjonen ute blant folk over å bli overkjørt av eksperter. Det er ulike saker som fremkaller denne protesten, enten det handler om store urbane boligprosjekter kamuflert som miljøtiltak, vindmøller i folks turområder, fiskeoppdrett i fjordene eller tvangssammenslåing av fylker og kommuner.

Folk er uenige i sakene, men enda viktigere; de er frustrerte over den økende devalueringen av lokal og folkelig kunnskap til fordel for ekspertkunnskap.

Denne nye skillelinjen fordrer andre grep enn å utvikle ny politikk eller å tydeliggjøre budskapet. Det kreves en helt annen tilnærming til politikkutvikling. Et deliberativt demokrati krever respekt for det folk opplever som problematisk i sin hverdag og en lyttende holdning til de mange løsningene som allerede fins der ute.

Og ikke minst, en må forstå at politikk handler om følelser. Når folk føler at de ikke blir hørt og forstått så blir de også motstandere av de tiltakene som iverksettes.

Motstand mot bompenger handler ikke om noen hundrelapper ekstra utgifter i måneden. Først og fremst er bompengeopprøret en protest mot «metoden».

Folk vil ikke ha byvekstavtaler som forhandles fram i lukkede rom, hvor utvalgte deltakere løfter penger ut av kommunekassen og bilistenes lommebøker for å investere i store infrastrukturprosjekter. Problemet er at folk føler seg ekskludert fra beslutningsprosessen.

Selv kommunepolitikerne klager over manglende åpenhet i disse forhandlingene, ifølge en fersk rapport fra Cicero.

Politikere må i dag innse at deres rolle i et byråkrati-tungt samfunn må endres. De må forstå at velgerne kommer til de partiene som lytter til folk, ikke de som tar beslutningene for dem.