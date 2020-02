Når man leser nyutnevnt distriktsminister Linda Hofstad Hellelands innlegg «Vekst og fremgang Norge rundt» skulle man tro at optimismen bredte seg blant folk i distriktene og at regjeringen er svært populær. Det er kanskje like greit at statsråden mangler virkemidler, for hun har ingen forståelse for hvorfor høyreregjeringens politikk har satt fyr på distriktene.

Helleland skriver at hun ikke forstår hva jeg mener når jeg nevner høyresidens politiske jernlov om at sentrum alltid trumfer periferi. Det kan jeg forklare svært enkelt.

ABE-reformen som kutter en halv prosent i (nær sagt) alle statlige sektorer hvert eneste år har bidratt til at en rekke sektorer «reformerer» seg bort fra distriktene eller kutter arbeidsplasser i hele landet. Veistasjonene, domstolene, Mattilsynet, sykehusene er bare noen av de som rammes. I tillegg kommer alle de forslagene statsråden ikke nevner, som nedlagte skattekontor, en politireform hvor høyreregjeringen ikke finansierer politidistriktene (og dermed reformen) skikkelig, som bare siste eksempel i rekka.

«Det har aldri vært satset mer på desentralisert utdanning», skriver statsråden, uten å nevne nedleggelsen av landets eldste lærerutdanning i min nabokommune Nesna.

«Troms og Finnmark kom best ut av omleggingen av inntektssystem i 2020», skryter hun. Men fakta er jo at dette bare var en tilbakebetaling av en brøkdel av det høyreregjeringen kuttet få måneder etter at Erna Solberg ble statsminister. Hun hevder Nordland har penger på fond, selv om hun vet at det er de ansattes pensjonspenger og øremerkede midler til investeringer.

At det på grunn av regjeringens politikk må kuttes en halv milliard forbigår hun selvsagt i stillhet. Statsråden skal ha honnør for at hun erkjenner at fergebillettene er blitt for dyre. Men så langt er svaret hennes dialog og svele-safari. I Stortinget har regjeringspartiene notorisk stemt ned alle våre forslag om mer penger til fergefylkene.

Ledigheten er lav i nord skriver statsråden, men nevner ikke nedgangen i folketall med et ord. Før høyreregjeringen overtok hadde vi opplevd at befolkningen i nord økte i alle tre fylkene samtidig. Etter seks år med høyrepolitikk setter befolkningsutviklingen i nord bunnrekord.

Heller ikke beredskapen nevner hun. Med rapporter om eldre som ikke får politiet på besøk ved innbrudd, eller en luftambulanse i kontinuerlig krise på grunn av regjeringens politikk. Hun vil heller ikke snakke om Bell-helikoptrene hennes regjering gjør alt for å få fjernet fra Bardufoss.

Arbeiderpartiet ønsker seg en ny politikk som løfter hele landet. For det vi skal leve av etter oljen, det ligger ikke ett sted. Vi skal leve av naturressursene som finnes i nord, sør øst og vest, av summen av arbeidet til dyktige arbeidsfolk som bor over hele landet, og av industrikompetansen som finnes på Mongstad og i Hammerfest, i Sauda og på Verdal. Og da må vi bygge gode lokalsamfunn. Uten enorme kutt for å få råd til skattekutt til de med mest fra før.

Høyres distriktsminister bør ta seg en tur rundt i landet og spørre folk om de er fornøyd med regjeringens innsats. Hvis ikke, er det kanskje på tide med noe nytt? Der jeg bor gikk folk gikk av selvskryt og bortforklaringer for lenge siden.