Studentane som forsvann

Rektor Hanne Solheim Hansen har i fleire samanhengar sagt at studentane sjølve la ned campus Nesna. Høgskolen i Nesna hadde 1340 studentar ved fusjonen i 2016. Nord universitet la ned sjukepleiarutdanninga i Sandnessjøen og IT-utdanninga på Mo. Opptak til etter- og vidareutdanning vart stansa. Studenttalet knytta til Nesna gjekk då sjølvsagt ned. Det vart laga ei forteljinga om at studiestad Nesna var for lite til å vere attraktivt.

Trine Schei Grande uttalte på TV at det var berre 21 studentar på Nesna og då blir det jo ein viss logikk i at ein slik studiestad ikkje kan vidareførast. Men korleis kan dei opprinnelege 1340 studentane bli til berre 21 studentar? Erling Dokk Holm har i Aftenposten 10.august, den fantasifulle forklaringa på dette: ”Studenttallet var latterlig lavt; kun 21 studenter hadde Nesna som sitt fysiske daglige studiested. Resten - 409 – gikk på studier som var samlingsbaserte. De var der med andre ord bare noen uker hvert år”.

For å få reknestykket om berre 21 studentar til å gå opp, vart det laga eit skilje mellom dei studentane som har undervisning på campus dagleg over heile året og dei som har undervisninga konsentrert til nokre veker, såkalla samlingsbasert undervisning. Med eit trylleslag blir så desse studentane gjort usynlege og ikkje eksisterande. Det er heilt meiningslaust å lage eit slikt skilje mellom studentane, og det blir heller ikkje gjort når det gjeld studentar på andre stader. Nord universitet har etablert lærarutdanning på Mo. Undervisninga er organisert i samlingar, slik som på Nesna, men her blir studentane rekna med på same vis som dei som får undervisning på campus i Bodø eller Levanger.

Dei som har undervisninga konsentrert i samlingar, har sjølvsagt like stort behov for kontakt med fagpersonale, biblioteket, spesialrom osv, som andre studentar. Mellom samlingane har studentane kontakt på nett med fagpersonalet, dei leverer oppgåver, individuelt og saman med medstudentar. Studentane på Nesna toppar kåringa på NOKUT sitt studiebarometer for kor tilfredse dei er med si undervisning og det samla tilbodet på studiestad Nesna, no sist referert i Khrono, 25.08.2021. Studentar som går på studiar med samlingsbasert undervisning, har same opptakskrav, same krav til eksamen og desse utdanningane blir godkjente av NOKUT på same vis som anna utdanning.

Samlingsbasert undervisning er den vanlegaste organiseringsforma for det som blir kalla desentralisert utdanning, men kan ikkje brukast synonymt. Desentralisert utdanning blir vanlegvis gitt frå institusjonar i byane. Difor er det viktig å ha utdanningsinstitusjonar i distrikta, slik at vi skaper kunnskapssentrum som kan desentralisere frå ulike perspektiv. Samlingsbasert undervisning er eit viktig tiltak for å rekruttere studentar som har jobb og familie og ikkje kan prioritere å vere full tid på campus.