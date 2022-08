Strømstøtten til bedriftene må være ukomplisert

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er imidlertid viktig at myndighetene bruker erfaringene fra de tidligere støtteordningene og unngår at en ny ordning blir komplisert. Regnskap Norge mener partiene på Stortinget bør tilstrebe et bredest mulig flertall bak en eventuell strømstøtte. Det vil skape forutsigbarhet om at ordningen ikke blir gjenstand for hyppige endringer, slik næringslivet opplevde flere ganger med støtteordninger under pandemien.

Når vilkårene for støtte blir for omfattende og ordningene stadig endres, blir det krevende for bedriftene å sette seg inn i regelverket og søke om støtte. Det gir bedriftene som rammes unødig belastning i en tøff tid, i tillegg til økte kostnader. At ordningene er enkle å forstå hindrer også feil i søknader som det må brukes ressurser på å rydde opp i etterkant.

Regnskap Norge mener også at en eventuell ny støtteordning må treffe godt og bidra til at alle bedriftene som trenger det får støtte – både små og store virksomheter over hele landet. Flere virksomheter opplevede at de tidligere ordningene traff tilfeldig og at enkelte ikke var berettiget fordi de som små bedrifter ikke klarte å oppfylle alle vilkårene.

En grundig utarbeidet ordning, som treffer godt og er forståelig for alle dem som trenger det vil kunne bidra til å opprettholde viktige arbeidsplasser i bygd og by over hele landet.