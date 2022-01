Strømsjokk og høye priser

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

De som viser denne omsorgen er alt fra representanter for storting og regjering, en rekke politiske partier, samt er rekke ulike organisasjoner med NHO og LO i spissen.

Jeg undres over om denne bekymringen er reell eller om den kun er et spill for galleriet.

Det jeg tenker på er det som skjer etter nyttår når lønnsoppgjøret blir dratt i gang. De fleste lønnsoppgjør fram til nå har medført ett lønnstillegg i prosent. Resultatet er at den som har en årslønn på 500.000 kroner får halvparten av lønnstillegget til den som tjener 1 mill.

Det skal bli artig å se om de samme aktørene kommer seg opp på barrikadene og gjør om på dette slik at alle kan få den samme lønnsøkningen. Jeg tror at strømprisen er lik for alle og ikke slik at de som tjener mye må betale en viss prosent av regningen.

Jeg frykter imidlertid at ved å legge om til et flatt lønnstillegg for alle så vil det ramme de som bestemmer det hele og vi har vel sett mer enn en gang hvordan de med doktorgrad i bortforklaringer prøver å rettferdiggjøre at de som tjener mest og i utgangspunktet har høyest lønn også «fortjener» høyest lønnstillegg i tillegg.

Jeg venter i spenning, men blir nok skuffet.