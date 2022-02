Regjeringen kunne trolig ha stoppet mye av eksporten allerede for flere måneder siden.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Torsdag den 10.02 kom nyheten om at regjeringa vil reforhandle avtalane med EU og Storbritannia om utveksling av strøm. Den 11.02 uttaler Mjøs til Nationen at «Kutt i eksport med bakgrunn i pris er likevel ikkje eit aktuelt tema, understrekar olje- og energiministeren overfor Nationen.”

Dette synes jeg er merkelig med bakgrunn i EØS-loven del II som omhandler det frie varebytte, der artikkel 25 b) sier:

“en alvorlig mangel på eller fare for alvorlig mangel på en vare som har avgjørende betydning for den eksporterende avtalepart, og når de situasjoner som er nevnt ovenfor, fører til eller sannsynligvis vil føre til betydelige vanskeligheter for den eksporterende avtalepart, kan denne avtalepart treffe egnede tiltak i samsvar med de fremgangsmåter som er fastsatt i artikkel 113.”

Artikkel 113 instruerer videre om at det er en viss varslingstid før man kan gjennomføre tiltakene og at man må drøfte disse med motparten, naturligvis slike at de ikke kommer helt overaskende på andre land man handler med.

Det kommer klinkende klart frem at alt før alvorlig mangel og kun ved en fare for en alvorlig mangel på en viktig vare er nok til at et land kan gjøre tiltak som hindrer eksport.

Flere kraftanalytikere har alt flere ganger offentlig varslet om fare for rasjonering av strøm til våren. Kraftanalytiker Lilleholt varslet så tidelig som i september 2021 i E24 om fare for rasjonering av strøm våren 2022. "Med de vannmagasinprognosene vi har, så må man snakke om at her kan det bli rasjonering til våren", sier Lilleholt.

På ny i desember varslet nok en kraftanalytiker om faren for alvorlig kraftmangel til våren. “Bare en uvanlig mild og våt vinter kan hindre kraftrasjonering til vinteren", tror analytiker Ivan Føre Svegaarden i Tradewpower. Han mener vannkraftprodusentene må kutte drastisk i eksporten nå.” (Montel news)

Enten må Mjøs og regjeringen mene disse analytikeren som hele tiden følger markedet tar fullstendig feil, eller så er det faktisk fare for alvorlig mangel på strøm. Alle som virkelig skjønner markedsmekanismer vet det er klar sammenheng mellom tilbud og etterspørsel og pris.

Jeg vil derfor som professor i finans med mange års erfaring med praktisk handel også i kraftmarkedet gå ett steg videre å påstå at det alt er alvorlig mangel på strøm i Sør-Norge. Når prisen er så ekstremt høy at selv bedrifter som har gjort det bra i mange år må rasjonere på strøm eller til og med vurdere å legge ned sin virksomhet grunnet de ekstremt høye strømprisene, er det per definisjon alt alvorlig mangel på en vare.

Strømnettet må ikke bryte sammen grunnet mangel på vann i magasinene for å skjønne at det er alvorlig mangel på varen strøm i Sør-Norge alt nå.

Mitt spørsmål til energiminister Mjøs, samt statsminister Støre, er derfor hvorfor man ikke alt for flere måneder siden har benyttet seg av artikkel 25b) og alt da varslet våre EØS-motparter om at man vil benytte seg av den? Da kunne eksporten trolig ha blitt redusert alt for flere måneder siden.

Prisene for norske forbrukere ville ha gått ned, siden mer vannkraft da ville vært tilgjengelig for norske husholdninger. Alt før tidlig på vinteren hadde man netto eksportert ut omtrent hele forventete overskuddskapasitet (17TwH) (Kilde: Statnett) og dermed satt nasjonen i fare for alvorlig mangel på strøm, som vi nå faktisk står midt oppe i.

Er man virkelig så redd for å tråkke handelsmotparter litt på tærne at man er villig til å la folk fryse og bedrifter gå over ende fremfor å slå hardt i bordet med paragrafer man vel nok kan bruke?