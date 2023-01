Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dette har ført til at vi kan ha et arbeidsliv med godt betalte medarbeidere sammenliknet med andre land, og en industri som kan konkurrere på en verdensarena med produkter av ypperste klasse og kvalitet.

Det er derfor rystende å se de strømpriser som har eksistert det siste året, uten at vår regjering og våre politikere har klart å skjære igjennom dette problemet. Både Industriministeren og Statsministeren har i det siste gjentatt til kjedsommelighet at det ikke fins noe «quick fix» når det gjelder strømprisen. Men det er jo ikke riktig!

Det fins en enkel og velprøvd «quick fix», som baserer seg på at strømprisen skal være relatert til produksjonskostnadene på strøm i Norge. Dette var nasjonal praksis i hele den perioden som industrien ble bygd opp i Norge. Og denne praksisen kan gjeninnføres på kort varsel, da hele regelverket for denne er etablert (og lagret i ett eller annet arkiv).

Det hører ingensteds hjemme at en nasjonal ressurs som vannkraften skal prises etter en internasjonal børs, som i hovedsak bestemmer energiprisene ut fra helt andre energikilder enn vannkraft. Og det gir spesielt ingen fornuft siden norsk eksport av strøm kun utgjør en forsvinnende liten del av dette børsmarkedet (<1 prosent av det Europeiske strømmarkedet), og dermed ikke har noen innflytelse på dette internasjonale markedets prising av strøm.

En gjeninnføring av en slik strømprising vil heller ikke ha noen konsekvenser for våre europeiske samarbeidspartnere, siden vår (fortsatte) overskuddskraft fortsatt kan utveksles/selges til våre naboland, til deres energipriser. Og våre utenlandskabler ville heller ikke medføre kontroverser. Begge deler under forutsetning av at energiselskapene sørger for at det norske markedet får den strømmen som behøves.

Annonse

I tillegg bør konsesjonsreglene innrettes slik at parter/industrier med konsesjonskraft ikke kan selge sin konsesjonskraft til utlandet i stedet for å bruke den til industriaktiviteter i Norge. Salg av strøm til utlandet bør kun gjøres gjennom ett statlig organ (Statkraft/NVE).

En slik strømkostnad, basert på produksjonskostnader, vil gi både industri og privatpersoner en stabil og forutsigbar kostnad, og hvis den knyttes opp mot lang tids grensekostnad (LTG) for ny strøm etablert i Norge, vil heller ikke den nødvendige opprustningen av eksisterende vannkraft samt utviklingen av ny, fornybar energi bli hindret.

Under slike forutsetninger kan oppbyggingen av strømkapasiteten fortsette slik at fremtidig energiforsyning kan skje på et nasjonalt plan. Og kanskje kan det i fremtiden også gi et overskudd på strøm som kan selges til våre naboer i Europa.

En direkte konsekvens av slike høye energikostnader som vi har opplevd det siste året, vil kunne bli at bedrifter må kutte i lønnskostnader og redusere bemanning, hvilket vil gi økt ledighet, økte inntektsforskjeller i samfunnet og økt sosial uro.

Regjeringens første mål er å sørge for høyest mulig sysselsetting, forutsigbarhet og stabilitet for den norske befolkningen. Dette er spesielt viktig i en tid da usikkerhet og andre økonomiske kostnader er store. Så man undres over at ikke regjeringen ser dette dilemmaet mer tydelig enn de gjør, og eventuelt hvis de ser det, hvorfor de ikke gjør noe konkret og raskt.

Norsk industripolitikk er basert på, og avhengig av en energipris på strøm som reflekterer norske produksjonsforhold. Faller dette bort, har vi lite igjen av et viktig fundament for den norske, solidariske velferdsstaten.