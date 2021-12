Strømkrise = grøntkrise

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I tråd med myndighetenes og forbrukernes ønsker, har norske veksthusprodusenter lagt til rette for å kunne produsere sunn og trygg norsk mat, året rundt. Uten målrettede tiltak – raskt - vil vinterens strømprissjokk kunne sette en effektiv brems på en av de virkelige suksesshistoriene i norsk jordbruk i nyere tid.

Norske forbrukere foretrekker norsk frukt og grønt. Men med et kaldt norsk klima, og en kort vekstsesong, har vi tradisjonelt hatt begrenset tilgang på ferske norske varer i vinterhalvåret.

De siste årene har offensive norske grøntprodusenter tatt opp konkurransen mot importmaten, og lagt ned en betydelig innsats for å kunne tilby blant annet norske agurker, tomater, salater og urter, i stadig større deler av året. Med god tilgang på grønn energi og ny teknologi, har Norge fantastiske forutsetninger for å dyrke disse veksthuskulturene mer miljøvennlig enn de fleste andre land.

Norsk vinterproduksjon i veksthus er derfor en av de virkelige suksesshistoriene fra norsk jordbruk i nyere tid. I godt samarbeid mellom FoU-miljøer og innovative veksthusprodusenter, har man både lyktes med å bygge opp innenlands kompetanse, drive teknologisk nybrottsarbeid i internasjonal klasse og gi forbrukerne økt tilgang på fersk, sunn og god norsk mat.

Dette skulle være helt i tråd med vår nye regjerings ønsker for norsk matproduksjon. Hurdalsplattformen slår tydelig fast at jordbrukets samfunnsoppdrag er å sikre nok og trygg mat til landets befolkning, at klimagassutslippene skal reduseres og at norsk selvforsyning skal øke.

Alle rammes av de høye strømprisene i vinter, men vi tør påstå at få merker det så godt som veksthusprodusentene. Mangedoblede strømregninger i millionklassen får enorme følger for produsentene og deres familier. Både på kort sikt; for vinterens produksjon og tilgang på norske produkter i de kommende måneden. Men potensielt også på lengre sikt, ved å sette en kraftfull brems på videre satsing innen norsk vinterproduksjon av grønt.

Strømprisene treffer produsentene direkte. Samtidig legges ytterligere sten til byrden gjennom økte priser på blant annet emballasje, gass og gjødsel, som er andre sentrale innsatsfaktorer i produksjonen.

Produksjonen skjer nå. Flere produsenter har allerede tatt den vanskelige beslutningen om å redusere eller stoppe vinterens produksjon. Risikoen er for stor. I tilleggsforhandlingene til jordbruksavtalen ble kompensasjon for økte strømpriser skjøvet til vårens jordbruksforhandlinger.

Men det er nå strømsjokket for veksthusprodusentene er der, det er nå regninger skal betales, og det er nå produsentene tar beslutning på om de skal videreføre produksjon. Når gård og grunn står på spill har man ikke tid til å vente og se om det kan komme en løsning i mai neste år.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lovet konkrete tiltak for sårbare grupper før jul. Tiltakene må også gjelde de som driver norsk matproduksjon. Vi velger å ta både finansministeren og Hurdalsplattformen på ordet, og forventer målrettede tiltak som kan bidra til å opprettholde norsk veksthusproduksjon gjennom vinteren.

Gartnerhallen, som landets største leverandør av frukt, grønnsaker, bær og poteter, bidrar gjerne i arbeidet for å finne målrettede og nødvendige tiltak. Det haster.