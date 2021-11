Straum er samfunnskritisk infrastruktur

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Minister, i valkampen sa du at politikarar er folkets tenarar. No er du i posisjon til å følgja opp orda dine.

I desse dagar kjem straumrekninga for oktober, med ein sluttsum som ligg skyhøgt over alt me har sett tidlegare. Endåtil seier ekspertane at straumprisen berre vil halda fram med å auka. Denne prisauken driv òg opp prisane på mat, transport og ei rekkje område elles.

Les også: Historien om strømregninga

Ja, nokre skal få auka bustøtte. Ja, den jamne forbrukar elles skal få tre-fire hundre kroner gjennom året i redusert elavgift. Nei, det hjelper i lita grad minstepensjonistar, lågtløna, uføre og einslege forsørgjarar som alt i dag ser tusenlappane fyka ut av kontoen og ottast for korleis dei skal klara å spara inn nok til å dekkja neste straumrekning.

Annonse

Les også: Varsler strømdemonstrasjon foran Stortinget

Så har me kablane til utlandet, elektrifiseringa av sokkelen, Acer-avtalen, vindturbinane - og så bortetter. Gjort mogleg av politiske val. Og så er me straumkundar pålagd ei rad avgifter og påslag. Politiske val kan gjerast om. Avtalar kan seiast opp. Avgifter og påslag kan kuttast, eller aller helst fjernast. Om den politiske viljen er der. Den komande effektavgifta må stoggast.

Minister: Ta grep som verkeleg monnar for folk flest. På kort og lang sikt. Erklær straum som samfunnskritisk, nasjonal infrastruktur og nytt deg av det politiske handlingrommet dette gir.