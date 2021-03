Norturas konsernsjef Kjetil Rakkenes kritiserer min ytring om den nye Prior-logoen - og hvordan den brukes. Siden kritikken rammer til dels langt på siden av mitt budskap, er det nødvendig med en klargjøring.

Det er ikke galt å oppdatere logoen sin med historiske referanser. Priors nye logo ser både billig (700.000 kroner) og bra ut. I dette tilfellet har jeg kritisert at Prior-logoen henviser til en virksomhet i 1929 (regulering av eggmarkedet) som står nokså fjernt fra Priors hovedbeskjeftigelse i dag (ta over kjøttmarkedet).

Rakkenes forsvarer at Nortura produserer pølser av fjærkre. Det har jeg heller aldri kritisert. Norturas høns blir destruert, mens kyllingrester altså havner i pølse. Jeg er tilhenger av å spise opp maten.

Problemet er at Nortura kaller dette "wienerpølse", et produkt som Rakkenes selv innrømmer at er tradisjonelt - og av rødt kjøtt. Altså et annet produkt.

Rakkenes viser til at fuglepølsa til Nortura gir forbruker en både lysere og sunnere hverdag. Det må han gjerne si. Utsagnet må vurderes i forhold til Norturas egne, mørkere og altså mindre sunne alternativ: Gilde wienerpølser.

Hvis Prior har laget en hvit pølse som (ifølge Prior) er sunnere og mer populær enn Gildes røde pølser: Hvorfor i all verden insisterer Rakkenes på å merke sitt fugleprodukt "wienerpølse" - et produkt som er både dyrere og mer usunt enn fuglepølse?

Kan det være at fuglepølsa ikke er et suverent frittstående alternativ likevel? Kan det være at forbruker foretrekker tradisjonene og den svinaktig gode smaken av "Gilde wienerpølse", og at Prior - for å få solgt fuglepølsa si - kaller den "wienerpølse"? Slik at forbrukerne tror det er tradisjonelt smakfull pølse de kjøper?

Jeg har ikke hørt noen påstå at matkulturen tar skade av fuglepølser som - ifølge Rakkenes - er et "alternativ til tradisjonelle pølser av svin." Det jeg kritiserer, er at Nortura ikke selger fuglepølsa som et alternativ, men som et plagiat av tradisjonelle pølser.

Når folk kjøper mer av Priors fugleplagiat, kjøper de mindre ekte wienerpølse. Når Nortura pusher Priors copycat-pølse i disken, går det ut over svine- og storfebøndene som eier storparten av Nortura. De vil trolig foretrekke å bli utkonkurrert på redelig vis av en ekstern konkurrent, framfor av en gjøkunge med lilla logo.

Og hvorfor gjør Nortura dette? Fordi det er mer å tjene (hvis du er matindustri) på fugl. Og, som konsernsjef Rakkenes sier, fordi det ikke er i strid med lovverket å selge falsk wiener lenger.

En matkultur-utvikling som må forsvares med at den ikke er straffbar, er det all mulig grunn til å advare mot. Også når den kommer fra et bondeeid konsern.