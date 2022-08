Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Har jeg virkelig vært så upresis? Det var min første tanke da jeg leste forsker Espen Geelmuyden Røds reaksjon (27.7) på min lørdagsspalte (23.7). Jeg måtte gni meg i øynene og lese om igjen det jeg hadde skrevet. Og ble beroliget.

Jeg skrev om den nye boka til den tyske sosiologen Wolfgang Streeck. Det er han som hevder at EU, og fortellingen om EU, har endret seg. Han har en helt annen kompetanse enn meg for en slik analyse. Men det er lettere å angripe en journalist enn en kjent akademiker og forfatter. Streeck er tidligere leder for Max-Planck-instituttet i Köln, og har en lang vitenskapelig karriere også internasjonalt.

Min profesjon er journalistikk. Jeg er hverken historiker, statsviter, sosiolog eller økonom. Men jeg har kompetanse på å lese en tekst. Også en tekst der stråmannen tyter ut i hvert avsnitt. Geelmuyden Rød later som om jeg har skrevet en helt annen artikkel enn den jeg faktisk skrev, og så polemiserer han mot det jeg ikke skriver. Jeg har selvsagt ikke skrevet at jeg avviser alle argument for norsk medlemskap som kvasi-religiøs virkelighetsflukt.

Geelmuyden Rød nevner ikke Streeck med et ord. Det er merkelig, ettersom jeg så tydelig henviser til ham hele veien. Det er Streeck som trekker inn Keynes og Polanyi. Og som skriver om sakraliseringen av EU. Han setter ord på mine egne observasjoner fra tysk debatt, etter lange opphold i Berlin de siste 20 åra, at EU er noe man “bekjenner seg” til, noe som er hevet over politikken.

Jeg er enig med Streeck når han hevder at nyliberalismen og globaliseringen stanger i taket. Jeg deler hans bekymring og uro for overstatlig sentralisering og de multinasjonale konsernenes makt. Hans bok er et forsvar for demokratiet.