Støtter Sp frihandel på mat?

Jeg kunne nesten ikke tro mine egne øyne da jeg kikket innom Nationens nettsider kvelden 12. januar.

Der hadde en ordfører fra Senterpartiet og en av deres representanter i næringskomiteen på Stortinget skrevet et innlegg med overskriften "Senterpartiets ståsted er britenes valg".

Det er for så vidt en kjent sak at Sp ønsker å si opp EØS-avtalen og erstatte den med en frihandelsavtale. Jeg stusset mer over at de mener vi bør få den avtalen som Storbritannia nå har inngått med EU.

Forbauselsen ble for alvor bekreftet lenger ned i innlegget hvor vi finner følgende utsagn: "Britenes frihandelsavtale er en løsning vi i Senterpartiet i alle år har promotert." Det høres kanskje tilforlatelig ut, men faktum er at setningen er intet mindre enn oppsiktsvekkende!

Faktum er at den frihandelsavtalen Storbritannia undertegnet med EU rett før jul, innebærer full frihandel på landbruksvarer. Null toll og null kvoter. Begge veier. Og denne avtalen er det altså nå Senterpartiet holder fram som løsningen for Norge. Det er ikke til å tro.

EØS-avtalen, derimot, gir oss muligheten til å opprettholde et importvern for våre jordbruksprodukter – også mot EU-landene. Dette er ikke bare viktig, men helt avgjørende for norsk matproduksjon, norske bygder og et levende og aktivt norsk jordbruk over hele landet.

Jeg er ikke i tvil om at norsk landbruk er mye mer tjent med den EØS-avtalen vi har, med rom for tollvern, i stedet for den avtalen som Storbritannia har, uten tollvern. I tillegg til at EØS-avtalen naturligvis sikrer Norge tilgang til EUs markeder, som er helt avgjørende for mange av våre eksportrettede bedrifter rundt om i Distrikts-Norge.

Helt siden starten på 90-tallet har KrF hatt det fornuftige sentrumsstandpunktet i Europa-politikken: Nei til EU-medlemskap, men ja til samarbeid og markedsadgang gjennom EØS-avtalen. Så lenge KrF er i regjering, kan både bønder og landbruksindustri i distriktene stole på at EØS-avtalen og et velfungerende tollvern for jordbruksvarer vil bestå.