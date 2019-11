Stortinget må gripe inn

Fra svært kompetent juridisk hold blir regjeringens opplegg slaktet. Og fra de fleste partier på Stortinget, også fra de som står bak regjeringen, kommer det krav om at ordningen må endres.

Annonse

Men her hjelper det lite med henstillinger. Stortinget må gripe direkte inn og langt på veg instruere regjeringen. I regjeringen er handlingsrommet allerede brukt opp i tautrekkingen mellom et lite prinsippfast Landbruksdepartement og et spareknivførende Finansdepartement.

Et stortingsvedtak der man bare ber om et forbedret opplegg, vil ikke gi noe mer enn en kosmetisk endring av kompensasjonsordningen.

Det som kreves er et tydelig pålegg fra Stortinget om at erstatningen skal skje etter erstatningsrettslige prinsipper, og med en individuell vurdering av hver enkelt pelsdyrfarm.